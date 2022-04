Los transportistas sopesan poner fin al paro

Cansados y visiblemente decepcionados de que el Gobierno no atienda su reivindicación de agilizar la tramitación de una ley que prohíba trabajar por debajo de costes. Así están los integrantes de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que anunció este jueves que celebrará el sábado una asamblea en Madrid con participantes de todas las provincias a los que ya ha llamado sin comunicarles todavía sitio ni hora para "decidir los siguientes pasos".

Según la Plataforma, aunque durante los últimos días han mantenido contactos con representantes de algunos cargadores, la mayoría se niega a alcanzar acuerdos con ellos para garantizarles una "subida inmediata y suficiente" del precio de los portes por lo que mantienen los paros.

NOTICIAS RELACIONADAS El descuento puede abocar a cerrar a algunas gasolineras en Aragón si Hacienda tarda en devolverlo

Así pues, los miembros de la Plataforma siguen a expensas de ver si la situación se desbloquea en los próximos días. Desde la presidencia de dicha plataforma les lanzaron este jueves un mensaje de "mucha fuerza y ánimo" especialmente a los camioneros que todavía secundan el paro.

En Zaragoza, aunque la Plataforma tenían convocada una marcha con salida en la Ciudad del Transporte, como en todas las protestas que han protagonizado para recorrer los polígonos de La Puebla de Alfindén y María de Huerva, entre otros, finalmente decidieron suspenderla y no salir al reunir menos participantes de los que esperaban. "La gente está muy indecisa. Aunque no cojan el camión no se atreven a venir para que no les vean en la protesta. Hay muchas presiones", afirmó Emilio Seco, portavoz de esta Plataforma en Aragón, que explicó que no tiene sentido dejar ahora el paro "cuando estamos peor que al inicio de la movilización ya que el combustible está todavía más caro".

"¿Vamos a arrancar con más pérdidas que hace quince días?", se preguntó en voz alta. "Habrá que esperar a ver qué nos dicen. Mucha gente está enganchando a trabajar y esto es libre. Igual para entrar que para salir de la Plataforma", dijo.

Tampoco ha decidido Tradime, la asociación aragonesa del pequeño transporte, qué piensa hacer ni cuando reunirá a la asamblea para que sus socios voten si desconvocan el paro o no. Están pendientes de ver cómo evoluciona todo y qué hacen otras comunidades autónomas.