El descuento puede abocar a cerrar a algunas gasolineras en Aragón si Hacienda tarda en devolverlo

«Hay muchas dudas y la preocupación es tremenda», reconoció ayer Pilar Soto, presidenta de la Asociación de estaciones de servicio de Aragón (Aesar), ante la entrada en vigor hoy del descuento de 20 céntimos que las gasolineras tienen que aplicar de acuerdo al Real Decreto del Gobierno publicado el pasado miércoles. «Muchos asociados en la reunión nos manifestaron ayer que no van a poder asumirlo. Algunas estaciones de servicio van a tener que cerrar porque no tienen pulmón financiero», advirtió.

Soto consideró «inadmisible» no disponer aún del formulario para pedir el anticipo y aunque quiere creer en las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que la semana próxima empezarán a pagar los anticipos, reconoce que hay muchas dudas entre los socios. Luis Serrano, gerente de Aesar, apostilló que «todo dependerá de lo rápido que sea el Gobierno en la devolución de este adelanto a las gasolineras". "Como tarde", admitió, "los gasolineros menos fuertes económicamente tendrán que cerrar al carecer de liquidez para poder comprar el combustible».

Incertidumbre

«La incertidumbre es grande», indicó Zoilo Ríos. «Tener que adelantar ese dinero sin saber cuándo lo van a devolver genera malestar o el temor a que puedan denegártelo si el formulario está mal presentado», afirmó. «La comisión que cobra la mayoría de las estaciones de servicios apenas llega a 6 céntimos. Por eso, la capacidad de financiar ese descuento va a ser inviable y muchos podrían cerrar», avisó, sobre todo si Hacienda se retrasa en la devolución. «Como mínimo deberían haber habilitado un teléfono», dijo, y «haber contado con el sector. «En Francia han hecho lo mismo pero dando más plazo y adelantando el dinero a las gasolineras», añadió.

«Se ha publicado dos días antes de su aplicación sin tiempo para habilitar un sistema eficaz de adelanto de esa bonificación», señalaron también desde la Asociación de vendedores de carburantes de Aragón (Asavecar).

No parece razonable que el descuento lo tengan que aplicar las pymes, «las que están al final de la cadena», señala por su parte Juan Moisés, que dirige varias estaciones de servicio de Agreda Automoción. «Nos comemos el margen comercial y encima nos toca poner dinero de nuestra caja para absorber esos 20 céntimos. Hay gasolineras que no lo van a poder soportar», avisó. «Hay que hacer un cambio informático en 24 horas para adecuar los tiques y esperemos que Hacienda no ponga problemas ante algún tique que pueda llegar defectuoso», dijo.

«Esto es un lío tremendo que estamos tratando de digerir», reconoció Javier Gisbert, al frente de la gasolinera Repsol Rausan. «La operativa es muy complicada porque el surtidor y el monolito marcarán el precio oficial del combustible y en caja aplicarán el descuento, pero hay que elaborar la factura y ponerlo como bonificación, es decir, que el IVA no afecta, y eso tampoco los sabíamos, con lo que los informáticos están tratando de poner a punto algo que se va a aplicar dentro de unas horas», señala. «Todo podía haber sido más sencillo. Algunos responsables de gasolineras están desquiciados y muy preocupados», subrayó el gerente de Aesar. «El sector está sufriendo mucho desde hace dos años por la pandemia y ahora la liquidez se va a resentir mucho», apuntó.

Además, no es fácil, calcular los anticipos a cuenta, que podrán pedirse desde hoy a través del formulario ‘online’ por el importe máximo de la bonificación que correspondería al 90% del promedio del volumen mensual de combustible que vendiesen en 2021. Ayer, Hacienda recogió en un comunicado que hoy pondrá a disposición de todas las estaciones de servicio dicho formulario para la solicitud del anticipo y en el que «únicamente tendrán que cumplimentar los datos de identificación y un número de cuenta bancario». La nota precisa que «una vez recibidas las solicitudes, la próxima semana se iniciarán lo abonos por parte de la agencia».

Aunque la ministra de Hacienda quiso ayer lanzar un mensaje de «tranquilidad» a las gasolineras sobre los cambios informáticos que deben incluir en la factura para que tenga reflejo el descuento diciéndoles que pueden poner carteles provisionales en sus establecimientos, sus palabras no dieron confianza suficiente a un sector integrado en más de un 70% por pymes que dudan de que aún estando al abrigo de importantes petroleras o marcas blancas vayan a poder hacer frente a esta financiación adelantada que puede suponer, según las ventas, unos mil euros al día. «Depende de los litros que comercialice cada gasolinera, pero para el que venda unos 150.000 son 30.000 euros al mes los que tiene que adelantar», según Juan Moisés. «En el sector hay mucha empresa familiar que con esto seguramente no pueda hacer frente al pago de sus empleados o proveedores; es un varapalo tremendo», indicó, para un sector que aún no se ha recuperado.

«Vamos a ver qué pasa hoy. No sabemos aún si Hacienda pagará a la semana, al mes o al trimestre. De momento están preparando los sistemas informáticos y las facturas aunque les han dicho que se permite no dar la factura en el acto al cliente sino enviarla», señalaron desde la asociación Aesar.