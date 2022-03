Empresarios de Zaragoza y Teruel se movilizan para acelerar el relevo en Cepyme Aragón

Disgustados por el retraso de las elecciones a la presidencia de Cepyme Aragón, que debían haberse convocado hace casi un año, los presidentes de Cepyme Zaragoza, María Jesús Lorente, y de CEOE Cepyme Teruel, Juan Ciércoles, han convocado para este miércoles a sus comités ejecutivos con un único punto en el orden del día: la petición de una reunión de la junta directiva para llamar a una asamblea general extraordinaria y convocar elecciones en Cepyme Aragón.

Lorente (Madrid, 1959), que fue elegida para presidir Cepyme Zaragoza el 24 de marzo del año pasado y relevar a Aurelio López de Hita (Mazaleón, 1942), que había estado al frente de la organización desde 2004, confiaba en que el proceso sucesorio en Cepyme Aragón se produjera poco después y ella misma se postulaba al puesto. Este proceso se retrasó por acuerdo de las tres patronales de pymes provinciales para que antes de los comicios se acordaran una serie de cambios en los estatutos de la organización autonómica, entre ellos los relacionados con la representatividad (hoy Zaragoza tiene el 60% y Huesca y Teruel un 20% cada una), la responsabilidad de órganos de gobierno y otras cuestiones.

La negociación de los cambios estatutarios ha durado más de lo previsto por la falta de acuerdo entre las partes, lo que ha retrasado la convocatoria de elecciones en Cepyme Aragón, generando un escenario en el que López de Hita se plantearía su continuidad, aunque este lunes él mismo aseguró a este diario que no ha tenido nunca intención de presentarse a las elecciones y continuar así en el cargo. «Voy a convocar los comicios muy pronto y no me voy a presentar», afirmó antes de recalcar que le hubiese gustado marcharse en un ambiente de consenso y unidad con unos nuevos estatutos ya aprobados. Independientemente de si se aprueban o no los cambios de estatutos, incidió, llamará a las urnas en fechas próximas.

María Jesús Lorente, mientras tanto, mantiene su determinación de optar a la presidencia de Cepyme Aragón después de lamentar que la organización lleve casi un año con un presidente en funciones. Su candidatura contaría con el apoyo de la patronal de pymes de Zaragoza y la de Teruel.

Juan Ciércoles, presidente de CEOE Cepyme Teruel, por su parte, corroboró que había convocado a su comité ejecutivo mañana porque considera urgente la celebración de comicios a la presidencia de Cepyme Aragón para elegir al sucesor de Aurelio López de Hita. «Todo tiene fecha de caducidad y no se puede seguir como se está ahora, nosotros lo que queremos es que haya elecciones ya», incidió.

Ciércoles no quiso decir si se plantearía concurrir como candidato a la presidencia de Cepyme Aragón, pero se mostró partidario de conseguir una candidatura de consenso, como la hubo en su día con López de Hita, que ha estado ya 17 años como presidente. «El consenso siempre es bueno para todo, por eso hay que intentar alcanzarlo», dijo.

Huesca

CEOS Cepyme Huesca, a diferencia de las otras dos organizaciones provinciales, no ha convocado ningún comité extraordinario, en principio porque Fernando Luna, su presidente, mantendría las mismas tesis que el todavía presidente de Cepyme Aragón, según apuntaron a este periódico fuentes empresariales. Estas indicaron que Luna, que preside la organización agraria Asaja Huesca, podría competir con María Jesús Lorente a la sucesión de López de Hita.

«Esta es una organización democrática y si alguien más quiere presentarse a la presidencia, encantada», ha insistido en señalar desde hace varios meses la que se convirtió en marzo del año pasado en la primera mujer en presidir Cepyme Zaragoza. María Jesús Lorente, que gestiona su empresa Bioknostics, fue presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Aragón (Arame) entre 2008 y el año pasado y participa activamente en Cepyme Aragón desde 2012.