El diseño como herramienta empresarial

Calzado infantil innovador, con formas sencillas y atractivas que facilitan la vida a los padres de las criaturas. Una identidad corporativa más acorde con lo que una empresa quiere transmitir. Unidades de cuidados intensivos (uci) transportables que pueden ser bien aprovechadas por los ejércitos. Futbolines de nueva generación. Estos son algunos ejemplos de productos diseñados en Aragón con la colaboración de expertos que cuentan con protocolos cuya puesta en práctica sorprende a quienes en el seno de las compañías creían saberlo todo de aquella mercancía que han vendido toda la vida.

El diseño se ha consolidado desde hace ya unos cuantos años como una herramienta empresarial de primer orden. En el Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI), con Juan Manuel Ubiergo al frente, lo saben bien, no en vano este organismo dependiente del Gobierno autonómico ha sido artífice del impulso innovador de decenas de compañías en la Comunidad desde hace 20 años.

«He visto cómo cerraban empresas que no tenían un producto diseñado correctamente, porque no diseñar con talento cuesta serios disgustos», señaló el vicepresidente y consejero de Industria de la DGA, Arturo Aliaga, en un evento organizado por el CADI el pasado 17 de febrero en la Cámara de Comercio de Zaragoza. Una jornada en la que seis empresas de diferentes sectores de actividad dieron cuenta de experiencias de éxito en la materia, actuaciones que recibieron el año pasado un espaldarazo del Ejecutivo autonómico en forma de ayudas de 5.000 euros de media (las hubo desde 2.000 a 9.000 euros), incluidas en un paquete de 200.000 euros aportado por la propia DGA y que no se agotó en su totalidad.

«Son subvenciones para costes de diseño y consultoría que van fundamentalmente a empresas industriales o de servicios asociados a la industria, aunque la convocatoria está muy abierta», explica Juan Manuel Ubiergo. La próxima Orden de ayudas, añade, se publicará durante este mes de marzo y tendrá una dotación de 250.000 euros.

Para incentivar que más empresas participen en esta convocatoria se celebró la jornada del 17 de febrero en la que responsables de seis compañías hablaron de sus experiencias. Un evento que, según asegura el director del CADI, «demostró que el diseño es totalmente transversal».

Ahí Carlos Cosculluela, de NBLAB Experiencies, reseñó su colaboración con el estudio Línea Diseño para un nuevo logotipo; Marta Bes, de BMC Maquinaria Agrícola, habló de su renovada máquina abonadora; José Antonio Sacramento, de Lezna 2000, de una novedosa línea de calzado infantil; Juan Isidro Gotor, de futbolines que aportan innovación; Jesús Lázaro, socio fundador de Aserhco, de lo mucho que ha aprendido con el análisis que el estudio Fractal hizo para mejorar el diseño de sus servicios, y Jesús Montero, de la uci móvil de la compañía Arpa EMC.

Nuevo modelo de zapato infantil

Lezna 2000, empresa especializada en calzado infantil y juvenil que dirige José Antonio Sacramento, también presidente de la Asociación de Fabricantes de Calzado y afines, ha contado con el apoyo «fundamental» del Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI) para el lanzamiento de una nueva línea de zapatos para bebés que comienzan a dar sus primeros pasos. Una línea «basada en la vuelta a los orígenes, desnaturalizando lo máximo posible el zapato y tratando de facilitar la vida a los padres y las madres», sostiene Sacramento. «Hemos partido de conceptos, en lugar de moda, algo que para nosotros es nuevo», apunta en referencia al proceso utilizado para este nuevo producto, en el que trabajaron con el estudio Novo. «Hubo un ‘feeling’ inmediato, enseguida empezamos a entender el proceso del diseño en fases, estoy sorprendido por la capacidad de análisis, de búsqueda de fuentes», destaca.

Diseño de servicios en Asehrco

Aserhco, empresa de servicios especializados en salud y rehabilitación, ha contado con el apoyo del CADI para rediseñar y mejorar los servicios que oferta a compañías que quieren tener a sus trabajadores más saludables. «Los objetivos que buscábamos con este proyecto eran mejorar nuestros servicios digitales, tanto ‘Wellmeup’ como ‘Te cuido en casa’, e integrarlos con nuestros servicios presenciales (programas, talleres y formaciones saludables y el diseño de los ‘Healthy Points’ o espacios saludables en las empresas)», explica Jesús Lázaro, socio fundador de Aserhco (en la foto 2). «También queríamos clarificar y ordenar nuestra oferta para que el cliente lo tenga más fácil a la hora de decidir, sin renunciar a nuestro valor añadido más importante, la capacidad que tenemos de personalizar nuestro servicio», añade. «A lo largo del proceso nos marcamos dar respuesta a varios retos, entre otros queríamos convertir las organizaciones en lugares más saludables, sobre todo emocionalmente, y ayudarles a encontrar las soluciones que necesitan aprovechando al máximo los recursos disponibles», indica en referencia a un camino que Aserhco ha emprendido de la mano de la consultora Fractal.

Una uci móvil de Arpa EMC

Arpa Equipos Móviles de Campaña (EMC) ha contado con el apoyo de la consultora Línea Activa para sacar adelante una unidad de cuidados intensivos (uci) que pueda ser montada en minutos en el momento de una urgencia, pudiendo convertir cualquier estancia en una uci. «Es una solución integral, donde se puede encontrar en el tamaño de un arcón toda la infraestructura de una uci, esto es, que contiene toda la electromedicina (respirador, monitores, bombas de infusión, medidores, etc.), además de todas las tomas de gases medicinales que se deben tener en una uci, un ‘plug and play’», resume Clara Arpa, consejera delegada de la compañía, al hablar de este proyecto. «Queremos dotar a las unidades médicas de un sistema rápido y fácil para montar una extensión hospitalaria de cuidados extensivos ahí donde haga falta, y que en el caso de una crisis se puedan tener los recursos adecuados para responder a ella», señala a la hora de destacar lo que quiere conseguir con esta iniciativa. «El resultado es estupendo, es como tener ucis de emergencia en el almacén por si hace falta desplegarlas en poco tiempo en cualquier sitio», indica con satisfacción. «En Arpa le damos al diseño todo el valor que significa poder adaptar a nuestras propuestas soluciones más ergonómicas, integrales o funcionales», destaca la directiva.

Nueva identidad de NBLAB

NBLAB es una empresa aragonesa que quería diferenciarse de su matriz, Nabegos España, que ofrece a sus clientes soluciones en espacios comerciales, y por ello quería tener una nueva identidad corporativa. «Es parte del proceso de ‘branding’ y separación de la línea tecnológica de nuestra matriz», explica Carlos Cosculluela, su director, que valora mucho la aportación que ha tenido Línea Diseño para conseguir su objetivo. Con esta nueva identidad, afirma, NBLAB quiere «transmitir una imagen más tecnológica, humana y sostenible a nuestros clientes».

La abonadora de BMC

BMC Maquinaria Agrícola es una empresa de Magallón que ha rediseñado su modelo de abonadora KOPA «no solo para mejorar su imagen, haciéndola más moderna y atractiva, acercándola a los diseños de primeras marcas internacionales de mayor prestigio, sino también para aportar mejorar al consumidor final que hagan más fácil y cómodo el uso de la misma», apunta Marta Bes, directora de esta empresa familiar (que aparece en la foto 5). «Este nuevo diseño es el comienzo de un camino que situará a BMC como referente en la fabricación de abonadoras en España, no solo por ofrecer un producto de calidad a un precio muy competitivo, sino también por este plus en el diseño que será lo que marcará la diferencia», afirma convencida. BMC exporta hoy el 80% de su producción.

Futbolines Infinity

Futbolines y Bolas San Isidro ha participado en el paquete del CADI con los futbolines Infinity, para cuyo diseño ha contado con el asesoramiento de Novo Diseño. En la imagen, el taller donde se fabrican los futbolines Val, en El Burgo de Ebro.