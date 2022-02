Pepe Álvarez (UGT): "Los salario son muy bajos en España y este año tienen que subir"

¿Subirán este año los salarios en España?

Con la inflación disparada, los trabajadores tienen que ganar poder adquisitivo. No solo renovar los convenios de acuerdo a la subida del IPC sino ganar poder adquisitivo porque en España los salarios son muy bajos. Lleva la media salarial congelada desde 2008. Por lo tanto, los salarios tiene que subir y la CEOE tiene que ser consciente de que tenemos que ir a un acuerdo que los suba netamente. Es importante el porcentaje pero más que haya una cláusula de revisión salarial y que quede claro cuánto más van a subir los salarios por encima de lo que suba el IPC. No va a ser negociación sencilla.

¿Qué le hace pensar que si la patronal no firmó la subida del salario mínimo, pacte ahora?

Cuanto más tiempo pasen sin sentarse a negociar, más caro les va a salir el acuerdo. Los mil euros del salario mínimo, cuando lo acordamos, parecía que era mucho, pero hablamos de un aumento del 3,6% cuando ahora tenemos la inflación en casi el 6%. La CEOE ha de saber que este ANC (acuerdo de negociación colectiva) tiene para ambos un gran interés y si esto no se hace la conflictividad se trasladará a la negociación de los convenios uno por uno. Es decir, que las protestas de Cádiz solo serán un anticipo de lo que va a ocurrir en muchos más convenios.

¿La reducción de la jornada laboral es una prioridad?

Hay que dar a las empresas un tiempo, pero nuestro objetivo son las 32 horas semanales, los cuatro días de trabajo a la semana, que vana permitir organizar el trabajo de manera muy productiva y afrontar esa otra necesidad de tener más tiempo para formarse. Y eso va ir a los convenios, pero ha de formar parte del debate político porque si no hay una reducción drástica del tiempo de trabajo va a ser muy difícil encontrar el pleno empleo y que los jóvenes tengan una oportunidad.

¿Ha funcionado el registro de jornada para limitar el número de horas extras no cobradas?

No me atrevería a decir que está funcionando. Más bien lo contrario, porque tenemos problema de Inspección. Si en un país como España hay un código de tráfico pero si no tuviésemos Guardia Civil y policías es como si no tuviéramos nada. Las leyes laborales tiene que ir acompañadas de instrumentos para hacerlas cumplir. Con la jornada laboral hay hasta cierto cachondeo con el pillaje, que se está poniendo en práctica, como salir por una puerta y entrar por otra sin que las cámaras te detecten para saltarse el registro.

¿Con la reforma laboral acordada puede pasar lo mismo?

Vamos a ver cómo ampliamos los recursos de Inspección de trabajo. Nos gustaría haberlos multiplicado por dos en estos cuatro años. No lo hemos conseguido, pero hay un compromiso del Gobierno de que lo va a hacer.