Salario mínimo de 1.000 euros: "No es momento de apostar por incrementos de sueldo sino por la reactivación económica"

Después de la reforma laboral, que superó por los pelos y con polémica la votación en el Congreso de los Diputados el jueves pasado, esta semana se ha iniciado otro cambio importante para empresas y trabajadores, un nuevo aumento del salario mínimo, que el Gobierno y los sindicatos quieren elevar de los actuales 965 euros al mes a los 1.000. Las empresas alertan de que "no es el momento", como ya dijeron que no lo era en septiembre del año pasado cuando se se aprobó sin el visto bueno de las patronales el último incremento de 15 euros al mes. Ministerio de Trabajo, CEOE, Cepyme, CC. OO y UGT vuelven a sentarse a negociar.

"No es momento de apostar por incrementos de sueldo sino de apostar por la reactivación económica", ha asegurado Jesús Arnau, director general de la patronal CEOE Aragón. Ha recordado que en los últimos tres años, esta cantidad que tienen que pagar las empresas como mínimo por una jornada de 8 horas, "ha subido un 29,17%". El mayor incremento se produjo en 2019 cuando pasó de 707 a 900 euros al mes. Los siguientes aumentos fueron más reducidos quedando en 950 euros en 2020 y en 965 en 2021, la cantidad actual.

"La inmensa mayoría de las pymes y empresas no han salido de la crisis, sobreviviendo a duras penas y con grandes dificultades" (Cepyme Aragón)

En la necesidad de esperar coincide Aurelio López de Hita, presidente Cepyme Aragón. "Los salarios deben ser dignos y suficientes y el SMI debe ser digno y acorde con las circunstancias", ha defendido, pero "en este momento, dada la situación económica quizá sea prematuro plantear subida del SMI". Ha advertido de que "la inmensa mayoría de las pymes y empresas no han salido de la crisis, sobreviviendo a duras penas y con grandes dificultades"

Loading...

Sin embargo, desde los sindicatos se mantiene la postura del pasado mes de septiembre de que es posible un incremento. "La economía está subiendo", ha afirmado Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón. A ello añade el apoyo que han tenido las empresas durante la crisis con medidas como los ERTE y los fondos europeos que se esperan a partir de ahora. Si hubiera que buscar el momento adecuado para las empresas cree que "no habría nunca subidas". Ha considerado que es el momento de que se cumpla la hoja de ruta marcada por el Gobierno de coalición PSOE-Podemos y la Carta Social Europea para que el salario mínimo suponga al menos el 60% del salario medio español en los próximos dos años. En la primera reunión celebrada en Madrid se habría empezado a hablar de un incremento de 34 euros hasta los 996, entre uno de los escenarios posibles. "Lo importante no es tanto la cifra sino el compromiso", ha asegurado, siempre que se lleguen a alcanzar los 1.050 euros en 2023, el año tope. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado tras el encuentro de este lunes su disposición a llegar a 1.000 euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

"Todo lo que no sea situar el SMI en 1.000 euros este año sería inaceptable" (UGT Aragón)

Para el secretario general de UGT Aragón la subida es "absolutamente necesaria" y "todo lo que no sea situar el SMI en 1.000 euros este año sería inaceptable". Ha apuntado que "estamos en periodo de inflación alta" y que el año pasado ya se perdió poder adquisitivo.

"No decimos que los salarios tengan que subir igual que los precios, pero sí que haya clausulas de salvaguarda", ha añadido. El último dato de la inflación arroja un alza del 6% en enero, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ello, en el caso del SMI, fijado para todo el país y fuera de la negociación de cada convenio, "la subida tiene que ser suficiente". Este año ha apuntado que el Banco de España espera un incremento de los precios del 3,7%, por lo que si se sube un 3,6% el SMI aún se estaría por debajo del IPC. "No pueden pretender que los únicos que sigan perdiendo sean los trabajadores", denuncia Alastuey.

"Creemos que es muy importante ahora ser sensatos, mirar la evolución de las próximas semanas de esta incertidumbre" (CEOE Aragón)

Las empresas insisten en que el país se encuentra en "una situación todavía muy primaria de recuperación económica", ha apuntado Arnau. Sigue la crisis postpandemia tras la sanitaria de covid-19 a la que se ha añadido una serie de "factores de incertidumbre" entre los que se encuentra el elevado precio de la energía, de las materias primas, la escasez de componentes como los microchips, la inflación,… El portavoz de CEOE Aragón ha alertado de que las subidas "afectarían a la recuperación económica y a la productividad de España".

Ha recordado los datos del estudio del Banco de España presentados con la anterior subida del SMI. En 2019 el organismo calculó que se dejarían de crear entre 90.000 y 150.000 los puestos de trabajo, que suponían entre 3.000 y 4.500 en Aragón. "Creemos que es muy importante ahora ser sensatos, mirar la evolución de las próximas semanas de esta incertidumbre", ha aconsejado.

Los sectores más afectados

Pese a ello, desde los sindicatos, Alastuey ha apuntado que "el Banco de España también se equivoca" y ha asegurado que "entre septiembre y enero el empleo ha crecido mucho", pese al anterior incremento.

Desde Cepyme, López de Hita ha recalcado que la actual es una "fase complicadísima" todavía en el "inicio" de la reactivación económica. "Cuando se haya cubierto la recuperación habrá llegado el momento de buscar el mayor porcentaje de subida del SMI, pero cuando se generen beneficios. No se puede asfixiar a las pequeñas empresas", ha advertido.

"No puede ser que lo único que se quede congelado es el salario de los que menos ganan" (CC. OO. Aragón)

La subida del salario mínimo se notaría más en los sectores más precarizados, entre ellos, limpieza, cuidados y agricultura. En Aragón no habría tantos trabajadores cuyos salarios a jornada completa quedan por debajo del salario mínimo, por el mayor peso de otros sectores con mejores condiciones laborales como la industria. Cuando este sueldo mínimo quedó prácticamente congelado durante la crisis económica anterior, en torno a los 640 euros, se estimaba que lo cobraban un 2% de los trabajadores. Ahora, "en Aragón puede estar afectado un 8% ó 9% trabajadores y en unas épocas del año", calcula Pina. En algunas comunidades ha afirmado que se alcanza el 20%. "No puede ser que lo único que se quede congelado es el salario de los que menos ganan", ha concluido.

La negociación acaba de empezar, con todos los agentes sociales sentados. López de Hita ha advertido que "hay cuestiones que no se pueden plantear por decreto y solo con matiz político", en relación a la anterior subida aprobada solo por Gobierno y sindicatos. El objetivo es lograr un consenso como en la reforma laboral, pero de no conseguirse, Alastuey ha señalado que "no podemos dejar que la patronal tenga derecho de veto", si se opone de nuevo a una la subida.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.