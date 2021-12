¿Puede llegar el precio de la luz a alcanzar los 1.000 euros? En teoría, sí

El mercado eléctrico anda descontrolado y despista hasta a los expertos. El precio de la luz llega al invierno en máximos históricos y con una elevada incertidumbre sobre su evolución. La escalada de precios casi hace que ya dé igual a qué hora poner la lavadora, la pregunta más repetida desde que se disparó la energía, porque la mayoría de las horas son caras, sobre todo, si se comparan con las de hace un año. Una situación que pone en aprietos a empresas y hogares, que ven encarecerse uno de sus costes fijos, y engorda la inflación.

Diciembre de 2020 terminó con un precio del megavatio hora (MWh) de 41,97 euros en los mercados mayoristas. La demanda se desplomó con el parón de los confinamientos por la pandemia de covid-19, llegando a caer a 17,65 euros en abril de ese año. A medida que se fue recuperando la actividad económica los precios empezaron a repuntar, azuzados por el frío que trajo la borrasca Filomena en enero de 2021, cuando se pagó el megavatio hora sobre los 60 euros, que ya parecía mucho incremento. Nadie esperaba que esa primavera los precios se dispararan hasta cifras que nunca se habían alcanzado y menos que siguieran al alza ocho meses después. Se fueron superando las barreras psicológicas de los 100 y los 200 euros. Este lunes, la electricidad ha marcado un precio medio de 339,88 euros MWh, más de siete veces el precio de hace un año, según los datos que facilita el operador del mercado en la Península Ibérica (OMIE).

Ni precios bajos el fin de semana

En la nueva situación de precios cada vez más altos ya no valen máximas anteriores como que la energía era más barata el fin de semana cuando había menos demanda porque muchas empresas guardaban fiesta. "Habitualmente era así. En la coyuntura actual no hay precios bajos ni el fin de semana, aunque suelen ser inferiores a los de los días laborables", explica José María Yusta, experto en mercados energéticos y profesor de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza (EINA). Solo en un laborioso estudio del coste hora a hora se puede encontrar alguna 'ganga'.

¿Hasta dónde puede llegar el precio de la electricidad? En teoría, según las reglas del mercado, puede seguir subiendo por encima de los 1.000 euros MWh. "Técnicamente el mercado eléctrico podía llegar a 3.500 euros MWh. Las reglas del mercado establecen el precio máximo del sistema en 3.500 euros y el mínimo en -500. Estos nuevos límites se cambiaron en junio", apunta Yusta. Un máximo en la teoría, porque en la práctica la economía no soportaría un alza así.

"Problema europeo"

"En el Reino Unido ya han tenido precios de más de 1.000 euros", pone como ejemplo el profesor de la Universidad de Zaragoza, que afirma que el incremento de la factura de la luz es "un problema europeo" para el que se necesita un acuerdo que no llega. España no ha podido arrancar un compromiso a sus socios comunitarios para establecer medidas que ayuden a intervenir y tirar para abajo de los precios, como con las compras conjuntas de gas, la energía que está desbaratando los precios. El Gobierno ha anunciando que lo seguirá intentando, pero no a costa de entorpecer la transición ecológica. Francia ha anunciado que construiría más reactores nucleares, mientras afronta el paro inesperado de algunas centrales por revisiones no previstas. Se trata de una energía barata, pero contaminante y en proceso de desmantelamiento en países como España.

"Ahora la incertidumbre es por si hay un conflicto con Rusia por Ucrania", señala Yusta, analizando el aspecto geoestratégico de esta crisis. Los precios suben a medida que se eleva la tensión política entre la UE y su proveedor de gas ante la amenaza de invadir Ucrania. "Se paga por incertidumbre", añade, pero igualmente "esto se puede dar la vuelta muy rápido", afirma.

"Cuando se den cuenta de que se van a cargar la competitividad de la industria europea, igual es tarde"

Confía en que haya acuerdo para que Bruselas intervenga, no directamente en el mercado, pero sí en el de derechos de emisión, donde se compran y se venden para emitir CO2 contaminante. "La UE puede ampliar la asignación de emisiones. Es un mercado que se regula en función de la cuota asignada a diferentes países", plantea. Es consciente de que la Unión "tiene su ritmo", por lo que teme es que "cuando se den cuenta de que se van a cargar la competitividad de la industria europea, igual es tarde".

En las facturas

En este escenario, los costes de las empresas siguen resintiéndose y las familias ven subir sus facturas. El incremento afecta directamente a quienes siguen en el mercado regulado, pagando la tarifa PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), pero también a quienes se hayan pasado al libre cuando les toque renovar los contratos y se actualicen los precios. En este último caso dependerá de las ofertas que consigan. Algunas empresas apuran estas últimas semanas del año para renegociarlos antes del 1 de enero y no absorber toda la subida de este ejercicio.

Los intentos del Gobierno español en solitario no han dado los frutos que se esperaba. Se bajaron impuestos de la factura que se ha 'comido' el alza actual. "Las facturas pasadas y las que vamos a recibir hasta final de año van a acreditar la imposibilidad del Gobierno para cumplir su compromiso de que la factura de la luz de este año no supere a la de 2018 más la inflación", señala Alejandro Marín, delegado en Zaragoza de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Una vez trasladados los precios mayoristas a la factura, la OCU cifra el "agujero" en los presupuestos de los consumidores en 216 euros más que tendrán que pagar (35%) hasta noviembre por la luz.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que las medidas se prorrogarán cuatro meses más. Incluían bajar el IVA del tipo general (21%) al reducido (10%), suspender el impuesto a la generación eléctrica (7%) y bajara el especial de electricidad.

"No ha acabado el retraso de facturas. El problema es que no pueden tomar decisiones"

Desde Ucaragón añaden el problema aún sin resolver de los retrasos en la factura. Hay consumidores que llevan meses sin que les llegue el recibo de la luz y luego les llegan varios seguidos, que pueden fraccionar. "No ha acabado el retraso de facturas. El problema es que no pueden tomar decisiones", señala José Ángel Oliván, presidente de la asociación. Si los consumidores no conocen el gasto de los meses anteriores no pueden comparar para buscar otra compañía. "Están impidiendo poder elegir", denuncia, y así se lo han transmitido a las autoridades de Competencia.

Las eléctricas siguen achacando el retraso a la adaptación a los cambios normativos por la modificación de tarifas del Gobierno. "Desde Endesa se está trabajando intensamente para emitir las facturas retrasadas y recuperar el ritmo habitual", han reiterado. Se envían tantas facturas como recibos retrasados, no una con el consumo acumulado, y se ofrece acogerse a un "acuerdo de pago" aplazado. Las asociaciones piden que se aclaren las razones del retraso tan largo y se resuelva. La situación ya ha puesto en una situación financiera complicada a más de una comercializadora eléctrica.

En cuanto a las subida de precios, Oliván considera que "hasta que no baje el gas no bajará el precio". A la hora de hacer previsiones, Yusta mira con cierto escepticismo las de los mercados de futuros, que vaticinan que la electricidad en el mercado mayorista bajará a los 200 euros en 2022. "Veremos una gran volatilidad. No sabemos qué va a pasar", augura el profesor, tanto por nuevas subidas como por algún desplome repentino, que aliviaría la situación, pero que también añadiría más incertidumbre a los mercados.

