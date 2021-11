Treinta y siete zaragozanos, en el listado de Mejores Abogados de España

Treinta y siete profesionales de despachos de abogados de Zaragoza especializados en ámbitos muy relacionados con el mundo empresarial, desde el derecho corporativo al de impuestos o el laboral, pasando por el vinculado a la mediación y el arbitraje, entre otras cuestiones, han sido incluidos en el listado anual de los Mejores Abogados de España que elabora la revista estadounidense ‘Best Lawyers’ con las recomendaciones de sus compañeros de profesión. El número supera con creces al del año pasado, en el que entraron 22.

De los aragoneses incluidos en el informe ‘Best Lawyers of the year 2022 in Spain’, tres de ellos aparecen con la distinción de ‘Abogado del año’ en sus especialidades. Ellos son Antonio García Lapuente, del despacho de Cuatrecasas en Zaragoza, en el ámbito de fusiones y adquisiciones; Juan Jiménez Asensio, de JYMAbogados, en Derecho administrativo, y Juan Luis Falcón, de Garrigues, que es economista y no abogado, en el área de Impuestos.

El despacho aragonés que aporta más nombres a la lista es Cuatrecasas, ya que además de García Lapuente están Ángel Luis Modrego, Cristian Calvo, Francisco Javier Hijas, Javier Garanto, Mara Tomás, María Villas, Pedro Pérez-Caballero y Sara Bendito. Por número le sigue el despacho de Garrigues, en el que a Falcón se unen en el listado Ángel Moreno, Ramón Cisneros, Antonio Ciprés, José Antonio Montón, Ramón J. Gómez Coll y Leticia del Valle.

En el ‘Best Lawyers’ de 2022 hay nombres que repiten y nuevas incorporaciones. Entre los primeros están Carlos Peralta (Damihifactum), Juan Manuel Pargada (Pargada Abogados), Francisco Cavero (Tribeca), Javier Chaverri (Advanced), Susana González (Écija), Francisco Latasa (Waterwhale Law) y Javier Prenafeta (451 Legal).

Nuevos en la lista son Álvaro García-Graells (García-Graells Abogados), José Miguel Mayayo (Tribeca), Daniel Serna (Lacasa Abogados), Ignacio Falcó, Miguel Gil Barjou, Francho Blasco, Francisco Javier Azón, Cecilia Melcón, Eva Ferrer Sabroso, Francisco Ferrer Vinués, María del Carmen Yus y Javier Moreno, estos dos últimos de JYM Abogados. Juan Jiménez Asensio, de este despacho, el profesional con más apariciones en el listado por sus especialidades, valoró ayer su inclusión y la de sus compañeros en la nueva publicación del ‘Best Lawyers’ como «un espaldarazo» al trabajo en equipo que realizan, que demuestran que las cosas «se están haciendo razonablemente bien».