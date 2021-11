Esta es la pensión de jubilación e invalidez para quien no ha cotizado nunca

Cuando se acerca el momento de la jubilación, mucha gente comienza a calcular cual será la cantidad de su prestación o si llega a los años de cotización necesarios. En algunos casos no se ha trabajado o no se se ha hecho durante el tiempo suficiente, por ello en España existen las prestaciones no contributivas, que son las ayudas económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o no el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones regula actualmente en España las pensiones no contributivas, gestionadas posteriormente por los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma. En Aragón, ese órgano es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). En esta categoría de pensiones no contributivas hay dos áreas: invalidez y jubilación.

​Cuánto se cobra con una pensión no contributiva

La cuantía máxima y mínima de las pensiones la determina la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año y se trata de la misma cantidad para la pensión no contributiva de jubilación y para la de invalidez.

Como norma general, en el año 2021 se pueden recibir hasta 5.639,20 € anuales. Se trata de un pago realizado en 12 pagas, junto a otras dos extraordinarias en junio y noviembre, lo que se traduce en mensualidades de 402,80 €. Estas cantidades pueden variar si hay más beneficiarios de pensiones no contributivas en el mismo domicilio, descendiendo hasta los 4.793,32 € al año cada uno -si ambos son pensionistas- o a 4.511,36 € cuando son tres.

La pensión puede sufrir modificaciones según las rentas del pensionista y de su unidad familiar pero nunca será menor al 25% de lo que figure en los Presupuestos Generales.

Requisitos para cobrar una pensión por jubilación

La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años, residir en territorio español, haberlo hecho durante un periodo de 10 años y encontrarse en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, más allá de una cotización insuficiente o nula durante su vida laboral activa.

Pueden ser beneficiarios de esta pensión los ciudadanos españoles (y nacionales de otros países, con residencia legal en España) cuyos ingresos anuales sean inferiores a 5.538,40 euros. Si se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia no superen determinadas cantidades.

Existirá unidad económica de convivencia en todos los casos de convivencia del beneficiario con otras personas unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco o adopción hasta el segundo grado (padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante) . Si son dos los convivientes, el límite de ingresos por unidad de convivencia será de 9.415,28 euros anuales para poder solicitar esta pensión. Si son tres personas, 13.292,16. Si son cuatro, 17.169,04.

En 2021, la cuantía no podrá ser ser inferior a 1.409,80 € por año, ni mayor de 8.458,80 €.

Requisitos para cobrar un pensión por invalidez

En este caso la limitación de edad es distinta: para solicitar esta prestación hay que tener 18 años o más y menos de 65. Además, hay que residir en territorio español y haberlo hecho durante un período mínimo de 5 años, de los cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. El grado de discapacidad mínimo que debe acreditarse para optar a esta pensión es del 65%.

Las cifras de ingresos mínimas y máximas son idénticas a las de la pensión no contributiva de jubilación. Aunque en este caso hay una excepción: se le añadirá un complemento a la pensión si el pensionista tiene un grado de discapacidad igual o superior al 75%, y que además precisa de la ayuda de un tercero para llevar a cabo una vida cotidiana.

Cómo solicitar las pensiones no contributivas en Aragón

La solicitud debe cursarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o en cualquier otra de la Seguridad Social, en las que se facilitará el impreso correspondiente, o por correo.

En Huesca puede acudirse al IASS (Avda. Juan XXIII, 2, 974 293 333, iasshuesca@aragon.es) y rellenar los formularios, aportando la documentación exigida. En Teruel, el IASS está en la Av. Dr. Sanz Gadea, 11 (978 641 313, iassteruel@aragon.es) y en Zaragoza la dirección es Plaza del Pilar, 3 Edificio A. El teléfono es 976 701 705 y el correo iassza@aragon.es.

Últimas noticias sobre las pensiones.