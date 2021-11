Cerca del 30% de las reparaciones de los hogares aragoneses están hechas por 'chapuzas' a domicilio

Instalar el aire acondicionado o revisar la calefacción son trabajos en casa para los que no siempre se cuenta con profesionales ya que hay quien echa mano, por ahorrar dinero o por confianza, de un amigo, del amigo de un amigo o un cuñado manitas. La Asociación de Entidades del Sistema de la Seguridad Industrial de Aragón (Aessia), formada por organizaciones de ingenieros, electricistas, fontaneros, empresas de ascensores y organismos de control junto a la DGA, alerta de que en la comunidad hay "entre un 20% y un 30% de empresas o autónomos 'chapuzas' que se atreven a realizar cambios de calderas o reparaciones" sin factura ni garantía, sobre todo, en calefacción y aire acondicionado.

En la comunidad hay más de 3,5 millones de instalaciones industriales en 300.000 edificios, 770.000 viviendas, 89.000 empresas y 100.000 locales, según los datos del Gobierno de Aragón.

Luis Ángel Carbó, gerente de Aessia, pide a los ciudadanos que "huyan" de "estas personas que saben hacer instalaciones pero que no te dan ninguna garantía, ni una factura con la que puedas reclamar". Los problemas surgen si hay complicaciones. La asociación quiere "fomentar en la sociedad la seguridad en hogares, locales e industrias". Temen que la competencia desleal aumente con cambios normativos como el que recoge la obligatoriedad de instalar contadores individuales en pisos con calefacción central para un consumo más eficiente. En Aragón, unas 110.000 viviendas deberán instalar contadores antes de octubre de 2023.

Mal funcionamiento o cortocircuito

Desde la organización reconocen que "los dispositivos que se fabrican para estos fines son de sencilla colocación en la mayoría de las ocasiones", pero alertan de que "es importante informar a los titulares de las instalaciones de calefacción que cualquier modificación en su calefacción debe ser realizada por empresas habilitadas en este ámbito, que realicen los trabajos correctamente, emitan su factura y proporcionen la garantía legal que ello conlleva". El sector de la seguridad industrial emplea a 15.000 personas en Aragón. Los colegios profesionales, empresas y organismos de control asociados a Aessia cuentan con más de 13.000 personas en plantilla, según los datos de la organización.

Según los datos de la patronal de aseguradoras Unespa, en Zaragoza se producen más de 150.000 percances en el hogar, un siniestro cada 3 minutos y medio, el puesto 16 en el listado nacional. Huesca y Teruel ocupan los últimos puestos nacionales con un percance cada 11 minutos y 49 segundos en el caso de Huesca y cada 22 minutos y 39 segundos en el caso de la capital turolense.

Uno de los trabajos que más se encargan a 'chapuzas' es la instalación del aire acondicionado. Los equipos de menos de 5 kilovatios (KW) no es necesario que estén documentados, pero deben ser instalados por empresas habilitadas, recuerdan desde Aessia. Aunque puede parecer sencillo, Carbó advierte de que "te lo pueden instalar mal y a lo mejor no enfría o no da calefacción o puede provocar un cortocircuito". Cuenta que después son los profesionales los que reciben llamadas de "no me funciona el aire" y cuando van a revisar la instalación ven que no ha sido hecha por profesionales habilitados. En Aragón existen 29.000 aparatos elevadores instalados, 66.000 instalaciones de gas en edificios y 145.000 de agua caliente central, según datos de Industria.

Cumplir con las inspecciones periódicas

Carbó recuerda que las instalaciones cuentan con inspecciones obligatorias. La asociación prepara una campaña informativa porque asegura que "hay muchos edificios en Aragón que se ha detectado que no están realizando todas las inspecciones". En estas situaciones recuerda la responsabilidad de la comunidad en caso de "cualquier incidencia en una instalación que no haya sido inspeccionada".

Cada año se tramitan en Aragón más de 25.000 expedientes de nuevas instalaciones y se realizan más de 70.000 inspecciones y verificaciones a instalaciones como líneas eléctricas, transformadores, estaciones de servicio, gasoductos, etc. Desde Aessia trabajan también con los profesionales para simplificar y agilizar los trámites administrativos que tienen que cumplir mediante soluciones tecnológicas.