TÉRVALIS: «Los procesos de economía circular son nuestro ADN»

Los procesos de economía circular y el aprovechamiento de todo residuo que puede tener algún valor es la seña de identidad de Fertinagro. Integrado en el grupo Térvalis, «nacimos ya haciendo esto», reconoce Sergio Atarés, director de Planificación Estratégica. «Crecimos con este ADN, observando lo que había en nuestro entorno, a lo que no se daba valor y ahora, cada año invertimos unos 5 millones en I+D . Tenemos más de 40 patentes a nivel mundial en lo que es recuperación de materiales inorgánicos u orgánicos con valor fertilizante», explica, una tecnología que desarrollan sobre todo en las plantas de Teruel, Sarrión, Huelva, Utrillas y Escucha . Ahora, destaca, están tratando de aplicar esta tecnología a proyectos industriales con el fin de poder recuperar micronutrientes procedentes de empresas metalúrgicas para utilizarlo como fertilizante. De hecho, el plan estratégico de Térvalis contempla una inversión de 200 millones hasta 2030 para seguir investigando «Aprovechamos también las cenizas, escorias de minería o de altos hornos, carbonatos potásicos o fosfatos cálcicos de otras industrias, aquello a lo que ellos no pueden sacarles valor, para nuestros productos de tal forma que en Térvalis el 40% de los recursos proceden de materiales reciclados con el objetivo de que sea el 70% en 2030», si bien, precisa, en lo que es «el fertilizante orgánico el 80% ya procede de reutilización de estiércoles y subproductos alimentarios». Fertinagro es capaz, añade, de usar el gluten de los alimentos que no lo llevan o subproductos de la industria cárnica para dotar de mayor salud los suelos. A través de procesos biotecnológicos, que no químicos, Fertinagro emplea biochares y otras fuentes de carbono de origen renovable para dar materia orgánica a los suelos.