Los constructores aragoneses alertan de que exigir un 30% de VPO "paralizaría" el sector

El sector de la construcción aragonés alerta de que se "paralizaría" la actividad si se incluye en la Ley de Vivienda la exigencia de que el 30% de las promociones de vivienda se reserven para VPO, como se ha planteado desde Podemos. "Significaría una paralización total de la inversión en compra de suelo y una importante en la actividad", asegura Juan Carlos Bandrés, presidente de Asociación de Constructores Promotores de Zaragoza y de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón.

Bandrés afirma que el "módulo" en Aragón, el que delimita el precio de la vivienda protegida, "es muy bajo". Por ello, considera que "va a ser muy difícil, de no revisarlo", que se puedan asumir los costes. Advierte que estos ya suben actualmente por el incremento de precio mundial de las materias primas y el año que viene se agravará con la "falta de mano de obra", que obligará a subir salarios para retener trabajadores. Se calcula que el sector necesita incorporar 8.000 trabajadores en los próximos años para afrontar el aumento de trabajo, en parte por las ayudas europeas a la rehabilitación de viviendas. El hierro y el cobre calcula que han subido casi un 40% y los plásticos un 35%.

Problemas de financiación

Desde los promotores advierten de que puede que esos pisos reservados para vivienda protegida se queden sin propietario. "Puede que esas viviendas no las puedas vender, porque igual cumplen los requisitos los compradores pero no encuentran financiación", señala Fernando Montón, desde el grupo Plaza 14, por su experiencia con alguna promoción reciente. "El mileurista es el que cumple los requisitos de la VPO, pero va a ir al banco y no le van a financiar", advierte.

Reconoce que la nueva normativa en vivienda "genera un poco de incertidumbre" y espera que termine de concretarse por la comunidad autónoma. Hasta ahora, la reserva de VPO se había utilizado en las zonas de nuevo desarrollo como Arcosur o Parque Venecia.

Montón destaca el buen estado de la obra nueva en Zaragoza. "Lleva en situación sostenida desde 2017, con más o menos el mismo número de transacciones, unas 2.000 viviendas", explica, que se han mantenido pese a la pandemia. Una cifra ajustada a la nueva situación del sector que llegó a construir 13.000 en la época del 'boom', antes de la crisis inmobiliaria de 2007. Considera que es un "mercado estable y sólido" y alerta de que si se ponen "muchas trabas" al final "vas a hacer que muchas obras no sean viables".

Pese a las subidas ligeras de precios en obra nueva, Bandrés asegura que "no hay burbuja" porque tras la última crisis "no ha dado tiempo a nada. No hay margen ni volumen". Lo que sí suben son los costes de construcción y "de manera importante", que podrían acabar trasladándose al precio de las viviendas.

