Trabajar hasta los 75 años: "Es absurdo alargar la edad de jubilación mientras haya tanto paro"

Una de las cuestiones más polémicas cuando se trata de hablar del sistema de pensiones es poner sobre la mesa la posibilidad de alargar la edad de jubilación. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha vuelto a destapar la caja de los truenos al sugerir que era necesario un "cambio de mentalidad" para "trabajar más de los 55 a los 75 años", en declaraciones al periódico catalán 'Ara' este lunes. Luego las matizó, pero el debate ya estaba abierto y ha sido visto como un 'globo sonda' que algunos entienden y otros ven "absurdo".

El comentario del ministro ha sido respondido, con indignación, por los sindicatos y el colectivo de pensionistas. Ahora se está en proceso de pasar de los 65 a los 67 años en 2027 con los últimos cambios. "Es vergonzoso", se ha quejado Gregorio Vidal, uno de los portavoces de la plataforma de pensionistas que protesta todos los lunes en la plaza del Pilar de Zaragoza, citados por la Coordinadora en defensa del sistema público de pensiones (Coespe). El día 16 de octubre han convocado una manifestación en Madrid con su lema 'Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden'.

En su caso, se jubiló por un accidente laboral a los 64 años, perdiendo un 6% de la pensión por hacerlo anticipadamente y después de 47 años cotizados en la industria. En un puesto en el que ha afirmado, con rotundidad, que no hubiera aguantado más años. "Era un trabajo de cadena, de prensas, donde se mueven muchos kilos. Hasta los 75, nada. Y me pongo en el puesto del albañil que está en un andamio o de un agricultor que tiene que mover maquinaria pesada", ha señalado como ejemplo de quienes no pueden prolongar más su vida activa.

Jóvenes y pensionistas

"Si se alarga la vida de jubilación habrá más paro juvenil", ha argumentado. El Gobierno viene negando esta idea, porque asegura que los puestos que dejan los mayores no necesariamente los van a ocupar los jóvenes, sin embargo, en ello coinciden también los sindicatos.

"Hay muchas profesiones donde alargar vida laboral es un martirio para los trabajadores"

Pensar en trabajar a los 75 años resulta "absurdo" ya que supone "alargar la edad de jubilación mientras tenemos tanto paro juvenil", para el secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey. "Por sentido común puede haber profesiones en las que los profesionales quieren seguir más años, por ejemplo, los médicos", ha reconocido, como sucedió en Aragón cuando se les obligó a adelantar la jubilación y recurrieron a los tribunales. "Hay que eliminar trabas para este tipo de trabajadores, pero hay muchas profesiones donde alargar vida laboral es un martirio para los trabajadores", ha afirmado.

Sin embargo, Luis Ferruz, catedrático de Finanzas de la Universidad de Zaragoza lo ha considerado una "falsa polémica" porque "ese talento senior no es tan fácil sustituirlo con talento junior". En cualquier caso, ha coincidido en que no podría alargarla todo el mundo. "Si alguien puede, si está en condiciones, y según los sectores. Tampoco se trata de que rinda igual", ha matizado sobre la posibilidad de retrasar el retiro.

Ferruz ha reconocido que la cuestión de alargar la edad siempre "crea polémica y confrontación política". En este caso, ha considerado que el ministro "solo ha comentado una cosa que está pasando en Europa". No tanto prorrogar la edad hasta los 75 años, pero sí que "en España, comparado con Europa, a partir de los 55 años este segmento de edad está decayendo en activo". Habría más jubilados anticipados en el sistema español, por lo que habría que reducir su número. "Hay que adecuar la edad de jubilación a la legal".

En países como Alemania la edad de jubilación está fijada en los 67 años y se debate ampliarla a los 68 y un trabajador solo se puede prejubilar sin penalizaciones si tiene un mínimo de 45 años cotizados. En el Reino Unido no hay edad para jubilarse pero solo se puede cobrar pensión a partir de los 60 años y las empresas tienen obligación de hacer aportaciones a fondos privados. En Italia es posible prejubilarse a partir de los 62 años si se ha cotizado al menos 38 años.

Alastuey ha advertido de que "en Europa es posible que haya jubilados que trabajen hasta una edad más avanzada, pero se ha producido por el deterioro del sistema de pensiones y tienen que compatibilizar pensiones con trabajo".

"Quien se va a los 55 tiene muy difícil incorporarse al mercado y hay que arreglarlo para que no se quede con una pensión bajísima"

El sindicalista entiende que el ministro quiere hacer hincapié en otro problema, que mucha gente está siendo expulsada del mercado laboral con una edad muy inferior a la jubilación. "Quien se va a los 55 tiene muy difícil incorporarse al mercado y hay que arreglarlo para que no se quede con una pensión bajísima", plantea.

El líder de UGT Aragón ha defendido que el sistema de pensiones es "perfectamente sostenible". Actualmente atravesaría un "problema coyuntural" por la llegada a la edad de jubilación de la generación del 'baby boom'. "Es transitorio porque luego irán llegando generaciones sucesivas, en las que hay menos trabajadores", ha apuntado. En este sentido, ha destacado que el verdadero problema del sistema pensiones se encuentra en "la dificultad de los jóvenes para acceder a un puesto de calidad. Cómo hacer para que tengan mejores empleos, salarios y carreras laborales que permitan acceder a pensiones más dignas", ya que son los sueldos de hoy los que pagan las pensiones. "Mientras tengamos estas cifras de paro juvenil no se puede hablar de alargar la jubilación", ha concluído.

"Con los sueldos que hay ahora de la gente joven que entra al mercado de trabajo es muy difícil sostener el sistema"

En ello ha coincidido Ferruz. "La madre de todo el asunto es el empleo estable, de calidad y potente. Con los sueldos que hay ahora de la gente joven que entra al mercado de trabajo es muy difícil sostener el sistema", ha advertido el catedrático. Ha apostado por aumentar la atracción de inversión directa extranjera para crear empleo.

Alastuey reconoce que no sería el primer 'globo sonda' que lanza el ministro. A final de año tiene que continuar la negociación de la última reforma de pensiones y entre los puntos que quedan figura si se toca la edad legal de jubilación. Ha pedido a Escrivá haga "menos anuncios en declaraciones públicas y lo que quiera hacer lo lleve a las mesas de negociación, si se trata de una propuesta seria".

