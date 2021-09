Vicente Salas: "Hay que salvar a las personas y no dramatizar la situación económica"

Vicente Salas (Albelda, Huesca, 1951), catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza, se jubila tras 43 años años dedicado a la docencia. Es doctor en Management Science por la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos), licenciado y MBA por Esade y llegó en 1978 a la Facultad de Economía de Zaragoza cuando esta daba sus primeros pasos.

Formador de varias generaciones de economistas, ha dado clases en la Universidad Autónoma de Barcelona (1990-1995), que este año le ha nombrado Doctor Honoris Causa, ha sido investigador visitante en la Universidad de Stanford (1989) y ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas internacionales. Entre los galardones que ha recibido figura la Medalla al Mérito al Trabajo del Gobierno de Aragón (1995). Durante 12 años fue miembro del Consejo General y de la Comisión Ejecutiva del Banco de España. A partir de este curso universitario, que comienza este miércoles, continúa como profesor emérito, una ocupación que recibe como transición a su retiro activo.

Acaban de organizarle una jornada homenaje en la Universidad de Zaragoza tras más de 40 años de profesor. ¿Está entre quienes tienen ganas de jubilarse o le cuesta afrontar el cambio?

Yo diría que tengo una actitud realista. La jubilación llega y hay que verla como parte de la vida. Seguiré de catedrático emérito, que mentalmente te hace sentir todavía miembro de la comunidad universitaria. Quizá por eso estoy más entre los que de momento perciben que no se jubilan y no dramatizan la situación.

"Tuve unas oportunidades que me parecían extraordinarias para mi origen familiar y social. Soy hijo único, de una familia de agricultores y estaba predestinado a continuar con el campo"

Usted nació en Albelda, un pequeño pueblo de Huesca. ¿Cómo terminó estudiando en EE. UU.?

La historia es absolutamente rocambolesca. La probabilidad de que en aquel momento pasara algo así sería cero. Tuve unas oportunidades que me parecían extraordinarias para mi origen familiar y social. Soy hijo único, de una familia de agricultores y estaba predestinado a continuar con el campo. A los 11 años fui al instituto de Tamarite de la Litera. Recuerdo que íbamos y veníamos en bicicleta cuatro kilómetros cada viaje. Luego fui a estudiar el bachiller laboral, especialidad agrícola, en Balaguer (Lérida), que era el más cercano. Iba para ingeniero agrónomo en Valencia.

¿Cómo terminó dando ese giro?

Pura carambola. Llegaron a casa de visita unos amigos que mis abuelos habían protegido durante la Guerra Civil. Iban acompañados de un médico jubilado de Barcelona, amigo de esa familia. Él me dijo que iba a hablar con su sobrino para ver cuáles eran las carreras de futuro. Al día siguiente me dijo que Esade e Informática.

¿En qué año?

En 1969.

Sí que tenía visión de futuro.

Me dijo que había hablado con la escuela de negocios y tenía una entrevista con ellos, que me fuera a su casa y me acompañaría. Allí me dijeron que podía entrar, el ministerio me trasladó la beca, me dieron otra propia y el médico me ofreció quedarme en su casa. Así mis padres pudieron pagar los costes. Luego, un profesor me ayudó a ir a Estados Unidos, donde estuve tres años e hice el doctorado.

¿Qué supuso para su familia su marcha?

El coste personal, infinito. No solo en aquel momento, sino desde siempre. Esa es la parte negativa. Yo era hijo único y ellos sabían que me iban a perder. Nos hablábamos una vez al mes y, en el mejor de los casos, venía una vez al año. Me acuerdo que se murió mi abuela estando allí.

¿Cómo fue el contraste al ir a Estados Unidos en los años setenta?

El inglés no fue problema porque había estudiado en Barcelona. En EE. UU. en aquella época estaba en plena ebullición la guerra de Vietnam. Llegué en 1973. El primer cuatrimestre antes de Navidad fue el ‘impeachment’ de Nixon. Imagine, para una persona que venía del régimen de Franco, ver por la televisión el ‘impeachment’ de un presidente.

​"No le veo ningún problema a ajustar el salario mínimo a lo que sube el salario medio"

Supongo que nada prepara para una crisis como la actual provocada por la pandemia de covid-19.

Cuando empezó la crisis mostré desacuerdo con aquella sensación de que esto era como una guerra. Creo que era un error porque en una economía de guerra se destruye todo, todos los medios materiales, además de a las personas. Esta pandemia los bienes materiales los deja intactos, lo único que tenemos que hacer es salvar a las personas y no dramatizar la situación económica. El día ‘más uno’ nos pondremos a trabajar porque estará todo. En esta crisis, para mí, correctamente, se atendió a las necesidades de las personas. Cayó la producción pero no cayeron los ingresos y en el momento en que han podido, las personas se han puesto a consumir.

¿Están las empresas para subir el salario mínimo?

No le veo ningún problema a ajustar el salario mínimo a lo que sube el salario medio. Si no va a haber problemas de empleo subiendo los salarios medios un 1,5%, tampoco debería haber problemas subiendo el salario mínimo lo mismo. Ahora, subir más de lo que sube el salario medio, no lo haría.

¿Pueden organizarse las empresas con otros problemas añadidos como la crisis de los microchips?

Las empresas tienen que recuperar el ritmo. Entre la presión de la demanda embolsada y los retrasos acumulados en los pedidos se están generando estas disfunciones como con los microchips. Va a haber un tiempo de ajuste, pero yo lo veo transitorio. La actividad empresarial en España se está recuperando.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.