Víctor Viñuales: "Actuar frente al cambio climático es rentable"

¿Cómo impacta el cambio climático en la economía aragonesa?

Hace pocos días, en el valle de Aragüés del Puerto pregunté a un pastor qué tiempo iba a hacer por la tarde. Y me dijo: "Yo ya no lo sé. Mira en tu móvil". Los agricultores ya no reconocen el clima de su infancia. Y si cambia el clima, las afecciones son generales. En primer lugar, en aquellos sectores como la agricultura y la ganadería totalmente dependientes de él. Pero el turismo también: nadie quiere viajar a una ciudad que va a vivir una ola de calor; y si no hay nieve, la temporada de esquí se resiente. Todos los sectores económicos se están viendo afectados.

¿Hay margen para reaccionar?

Cuando uno está enfermo, negar la enfermedad no detiene su avance. Durante años, muchas personas no hicieron nada porque el cambio climático no existía. Ahora que las evidencias se acumulan, siguen sin hacer nada porque piensan que estamos ante una situación irreversible. Sin embargo, hay que actuar y reducir drásticamente nuestras emisiones. En el libro que publicó recientemente Bill Gates se afirma que en el Sur de Europa -es decir, España e Italia- el cambio climático podría reducir a la mitad la producción de trigo y maíz. Frenar nuestras emisiones es la mejor inversión económica.

¿Está el tejido empresarial suficientemente concienciado?

En estos momentos la concienciación no basta. Deben tomas decisiones, actuar. Las más innovadoras ya lo están haciendo, pero la gran mayoría está preocupada pero no ocupada. Y se equivocan profundamente. Europa se encamina decididamente a ser un continente neutro en carbono y hacia una economía circular. Las empresas que se queden rezagadas dejarán de ser competitivas. Serán desplazadas por la fuerza de las leyes y por la fuerza del mercado.

La transición energética ¿creará o destruirá empleo?

Se caerán empleos en algunos sectores y debemos crear en otros. En Aragón se ha cerrado la térmica de Andorra y toda la economía del carbón. Tenemos la obligación de hacer una transición justa. Hoy la economía fuerte, no amenazada por las leyes o el mercado, es la que no daña a la naturaleza.

¿De qué forma los ayuntamientos pueden implicarse más?

Todos los municipios de Aragón deben plantearse ser climáticamente neutros lo antes posible. La UE ha fijado este objetivo para 2050, pero cualquier municipio de Aragón puede y debe adelantarse a esa fecha. También la UE quiere que haya 100 ciudades neutras en carbono en el año 2030. Zaragoza debe ser una de ellas..

¿Hasta qué punto la pandemia ha supuesto un paréntesis?

El futuro nunca está escrito del todo. Hay riesgo de caer en la tentación de sobre consumir por todo lo que no se pudo hacer en los meses duros de pandemia. Y está también la esperanza de que el Plan de recuperación y los fondos ‘Next Generation’ aceleren la transición de nuestra economía. Además, muchas personas salen de la pandemia convencidas de que la salud del planeta y nuestra salud son la misma cosa.

¿Cuál será el precio del cambio climático para el PIB mundial?

Recientemente la reaseguradora Swiss Re calculó el coste que el cambio climático puede representar: el PIB global puede caer un 18% para 2050. Según el FMI, la covid-19 supuso una reducción del 4,4% en la economía mundial en 2020, mientras que en la Gran Depresión cayó un 10%. Si se actúa para frenar el cambio climático, el decrecimiento podría reducirse al 4%. En el caso de España, se estima una caída del 9,7%. Actuar frente al cambio climático es rentable. Es la mejor decisión para nuestra salud y nuestra economía.