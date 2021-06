Endesa invertirá 215 millones en su red eléctrica en Aragón entre 2022 y 2024

Endesa mantiene su apuesta fuerte por Aragón llevando adelante acciones relacionadas con una transición energética a todas luces imparable. La compañía acaba de presentar un plan de inversiones para la mejora y digitalización de su red de distribución eléctrica entre 2022-2024 de 215 millones de euros, que supone incrementar en un 17% la cifra de su plan anterior (2021-2023). Así lo anunció ayer José Casas, director de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, en un foro telemático sobre ‘La energía en Aragón’, organizado por el Club Español de la Energía, en el que otras empresas y entidades dieron cuenta también de las acciones que han puesto en marcha para el impulso de energías más amigables con el medio ambiente.

El plan de mejora de las redes de Endesa en Aragón, apuntó Casas, es «un aspecto clave para facilitar la transición hacia un modelo energético descarbonizado caracterizado por una creciente electrificación de la demanda, el avance de las energías renovables y un porcentaje cada vez mayor de capacidad de generación eléctrica conectada directamente a la red de distribución».

Casas, como Ignacio Montaner, director general de la eléctrica en Aragón, reflejaron en sus intervenciones en el foro la importancia que tiene para Endesa una Comunidad que, recordaron, ha copado el 80% de la potencia eólica que el grupo se ha adjudicado en España en los últimos dos años y que han representado una inversión cercana a los 500 millones de euros.

Montaner precisó que la compañía tiene en Aragón una capacidad de generación renovable ya operativa de 1.367 MW y también una cartera de proyectos que suman más de 1.000 MW eólicos y fotovoltaicos en tramitación con una inversión asociada de 800 millones de euros. El directivo señaló asimismo que de los 23.300 millones de euros que Endesa ha presentado a los fondos Next Generation de la Unión Europea, más de 4.000 millones corresponden a Aragón. Esta cantidad, dijo también, «se suma a los más de 1.000 millones que se contemplan en nuestro plan de inversiones para nuestra comunidad autónoma».

Stellantis y el coche eléctrico

Manuel Munárriz, director de la planta de Opel España en Figueruelas, del grupo Stellantis, destacó en su intervención que en su caso el reto energético está en dos frentes, la descarbonización del parque de vehículos y los procesos industriales. De este último llamó la atención sobre la apuesta de la factoría zaragozana por reducir su huella de carbono con acciones como la reciente instalación de un parque fotovoltaico para consumo propio. En cuanto a los automóviles, indicó que no hay duda de que el futuro es eléctrico, pero reconoció que la implantación generalizada de este tipo de modelos es muy desigual en Europa. Coches a baterías o híbridos enchufables dominan ya parques como el de Noruega y representan hasta entre un 10% y un 15% en Alemania, Francia o Portugal, mientras que en España no llegan al 5%, reseñó. «Nuestro problema no es fabricar vehículos eléctricos, es venderlos», lamentó.

Fernando Palacín (Fundación de Hidrógeno), Pedro Machín (Clúster Energía Aragón) y Andrés Llombart (Fundación Circe) reflejaron en sus turnos de palabra el papel protagónico de sus organizaciones en la transición energética con proyectos en marcha y planes de todo tipo. Apuestas que permitieron al moderador de la mesa redonda en la que participaron todos ellos, Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, ver el futuro de modo positivo. «En Aragón hay mucha energía, gente con talento, mi mensaje final solo puede ser optimista», resumió.