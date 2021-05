Meinrad Spenger: "España necesita gente con iniciativa. Hacer algo útil compensa"

Masmóvil compró la empresa aragonesa Embou en 2015. ¿Se han cumplido las expectativas?

Compramos Embou porque confiamos en el equipo humano liderado por Jorge Blasco y porque era complementario con nosotros en tecnología. Tienen muy dominado el Wimax plus, una tecnología que no teníamos, y ofrece una cercanía en la que creemos. Aragón se merece su propia operadora, entender que hay que patrocinar al Zaragoza y no al Barcelona...Todo esto es importante para nosotros. Y la verdad es que se han cumplido nuestras expectativas. El equipo ha crecido. En Aragón ahora el grupo tiene unos 100.000 clientes de banda ancha, fibra y wimax y también satélite y unos 300.000 clientes de móvil. Masmóvil, liderado por Embou, ha invertido unos 100 millones de euros en estos años en Aragón. Tenemos 22 tiendas exclusivas de Masmóvil y hemos creado más de 500 puestos de trabajo directos o casi directos.

Masmóvil es ya la cuarta operadora en España. ¿Era eso previsible hace unos años?

No, no era previsible. Las probabilidades de que una empresa creada en el 2006 en 2020 facture más de 2.000 millones de euros no era muy probable. Hemos creado un buen equipo, en Aragón pero también en el resto de España, y siempre hemos tenido un principio muy claro: el cliente primero. Si cuidas al cliente el resto de la gente se da cuenta de que vale la pena cambiarse a Masmóvil o Embou. Lideramos todos los ranquin de satisfacción en España. Tenemos los clientes más satisfechos y esa es la base fundamental del crecimiento.

La empresa crece de modo orgánico pero también inorgánico. Está en marcha la opa presentada sobre Euskaltel.

A nivel de negocio hemos crecido mucho en los últimos cuatro años. Entre 2016 y 2020 de 4 millones de líneas móviles a 10 millones y de 0 prácticamente de líneas de fibra de banda ancha a más de 2 millones. Tuvimos en 2016 menos de un millón de hogares conectados con fibra y en 2020 más de 26 millones. Orgánicamente hemos crecido de forma fuerte y hemos complementado con compras de compañías. Embou fue una de las primeras en 2015, luego en 2016 Yoigo y el año pasado Lycamobile. Ahora estamos en un país que probablemente es el más competitivo en el sector de las telecomunicaciones de Europa, con muchas marcas y muchas empresas, y esto no es muy eficiente, porque replicar redes tantas veces no tiene mucho sentido. Entonces vamos hacia ese camino:hacernos más grandes para poder invertir más.Nosotros generamos más valor y más riqueza, así podemos invertir más, por ejemplo ahora en 5G o en redes de fibra. Ese es el plan.

¿Qué buscan con la compra de Euskaltel?

Con Euskaltel hemos lanzado una opa pero faltan algunos pasos administrativos, la autorización por Competencia, que se aprueben los prospectos por parte de la CNMV y luego la aceptación de los accionistas. En principio la mayoría del capital social ya ha aceptado, pero nosotros tenemos que esperar hasta que termine el proceso. Si sale bien, y confiamos que así sea, nos convertiremos en líderes en toda la zona del norte de España, y eso abre muchas oportunidades, porque si eres líder en una región puedes amortizar mejor tus inversiones y puedes ser más rápido acelerando tus inversiones en 5G, fibra, etc. Eso es muy importante para nosotros. Creceríamos más o menos en una tercera parte de nuestro tamaño. Facturamos 2.000 millones de euros ahora y Euskaltel, que tiene presencia en el País Vasco, Asturias y Galicia, factura más o menos 700 millones.

¿Cuál es su apuesta en 5G?

Nosotros tenemos primero una red 100% de Ericsson. Somos la única red en España 100% europea, por tanto los problemas de seguridad de proveedores chinos para nosotros no es relevante. Ya hemos adjudicado gran parte del desarrollo de 5G y estamos en su implantación. Nosotros queremos que en todos los pueblos haya buena cobertura de fibra y de 5G .

Como emprendedor que es, ¿cuánto cree que cuenta la suerte?

Mucho. Pero la suerte no solamente como se dice a veces hay que trabajarla, sino que con un equipo bueno, que tiene buen rollo, que tiene ganas de hacer algo útil y cambiar su ciudad o su sector se pueden lograr muchas cosas. Y nosotros sonreímos más que la competencia. No nos reímos de la competencia, sonreímos más porque tenemos una cultura en la que uno de nuestros valores básicos es la positividad y eso se nota. Y nuestro dicho de que los clientes son lo primero.

¿Animaría a sus hijos a emprender?

Por supuesto. España necesita gente con iniciativa, que puede tener muchas facetas, no solo en el mundo empresarial. Hacer algo útil compensa, y a largo plazo uno entiende que actuar de forma ética y con principios claros es muy importante. Solo así consigues y mantienes la confianza de los clientes, de tus proveedores y de tus accionistas.

¿Es más fácil emprender en España que en su país, Austria?

España evoluciona muy positivamente en este sentido. Hace 15 años, cuando empecé, no fue un camino de rosas especialmente,pero se ha creado ahora un ecosistema mucho más potente. Empresas unicornios hay varios en España y eso está muy bien. A mi gustaría que haya ejemplos a los que los jóvenes quieran aspirar para crear riqueza y valor en la sociedad.