Llamamiento de CC.OO y UGT para respaldar el 1 de Mayo a Ferroatlántica

El secretario de la Unión Comarcal de UGT Monzón-Zona Oriental, Juan José Santisteve y la secretaría general de la Unión Comarcal de CCOO de Huesca Oriental, Rosario González, han presentado la movilización provincial que tendrá lugar en la capital mediocinqueña con motivo de la celebración del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo. La elección de Monzón responde a la situación de crisis que está asolando a su fábrica más emblemática, Ferroatlántica, antes Hidro Nitro Española, con un ERE de 63 empleos.

La concentración está prevista en la fábrica sita en el polígono Paúles a las 11.30 para. A las 12.00 comenzará la manifestación que transcurrirá por el camino del Arciprés, la rotonda de la 1234, la N - 240, Paseo San Juan Bosco, Juan de Lanuza y llegada sobre las 13.00 a la plaza Mayor, frente al Ayuntamiento, donde se leerá un comunicado por parte de los responsables autonómicos de industria de CC.OO, Ana Sánchez, y José Juan Araiz, de UGT. Además se invitará al comité de empresa de Ferroatlántica para que algunos de sus portavoces tomen la palabra.

Precisamente esta tarde el comité de empresa se reúne con el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, en la sede del Gobierno de Aragón. Cabe recordar que la comisión de industria por unanimidad dio su respaldo al comité en su lucha por la permanencia de los puestos de trabajo en un reciente encuentro celebrado en las Cortes de Aragón.

El comité de empresa retoma las negociaciones este jueves en Madrid. Paralelamente se ha convocado una movilización en la capital de España así como una jornada de huelga en la planta montisonense.

Los representantes sindicales de CC.OO. y UGT apuntaron que los recortes de Ferroglobe “afectarán a 63 familias”, como apunto Rosario González, y dejará en una difícil situación la antigua Hidro Nitro Española, “Es un ERE criminal porque no atenta a 63 trabajadores si no a familias y va a sumir a Monzón en un declive industrial si se lleva a cabo esta barbaridad. Por ello los sindicatos de clase de Aragón lanzamos un mensaje reivindicativo hacia los trabajadores y hacia todo el tejido asociativo de Monzón. El apagón de los hornos podría generar la oscuridad de Monzón”, afirmó Juan José Santiesteve que ha trabajado durante más de cuarenta años en la factoría y llegó a ser el presidente del comité de empresa.

En este sentido, ambas centrales sindicales piden un llamamiento “especial y esplícito a los trabajadores y a la ciudadanía, es el momento de trabajar juntos para achicar este ERE y para que se hable de un plan industrial que aporte soluciones para Ferroatlántica y Monzón”.