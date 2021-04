Monzón apoya la lucha de los trabajadores de Ferroatlántica ante el ERE con 63 despidos

Monzón ha ensayado este sábado la concentración del 1º de Mayo en la plaza Mayor, frente al Ayuntamiento, en una nueva convocatoria por parte de los trabajadores de Ferroatlántica del Cinca (antigua Hidro Nitro Española) para demostrar a la empresa Ferroglobe que la sociedad mediocinqueña, sindicatos, partidos políticos, instituciones y entidades de comercio y empresa rechazan de plano su decisión de acometer un ERE que supondría el despido de 63 de los 140 trabajadores.

Empleados y numerosos vecinos han secundado la concentración, celebrada como cada sábado desde que se conoció este anuncio del recorte planteado por Ferroglobe. Ha sido una hora más tarde de lo habitual, ya que a las 12.00 ha tenido lugar la protesta de los pensionistas.

La convocatoria ha contado con el respaldo de las fuerzas del arco municipal, con su alcalde, Isaac Claver, a la cabeza, el presidente de CEOS- Cepyme Cinca Medio, Ángel Mas; y, porr primera vez, el respaldo de las delegaciones autonómicas de UGT y CC.OO., con el secretario general del primer sindicato, Daniel Alastuey, y el representante de política sindical del segundo, Celso Hornero. Ambos han anunciado que están estudiando que Monzón sea la sede de la celebración del 1º de Mayo en la provincia de Huesca y así mostrar el apoyo a la lucha emprendida por los trabajadores de Ferroglobe para revertir este nuevo anuncio de recortes, que pondría en jaque la viabilidad de la emblemática factoría con más de 70 años de historia y que fue pieza clave en la industrialización de la ciudad.

El comité de empresa, que acababa de recibir el apoyo de todos los grupos en la comisión de Industria de las Cortes de Aragón, ha informado de los últimos acontecimientos del grupo Villar Mir: la petición de 240 millones de euros al SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para reestructurar su deuda, 40 de los cuales irían para Ferroglobe. "Ese dinero no puede ir para restructurar deuda, tiene que ir a un plan industrial que de viabilidad a la empresa y no hablar de despidos", ha señalado Horneo, quien ha apelado a las instituciones y sociedad aragonesa "para hacer un muro y decirle a la administración y la empresa que esta fábrica tiene que continuar". "El ERE no es la solución. Podemos competir con el resto de Europa pero tienen que apoyarnos desde el Gobierno. Hablar de industria es una defensa colectiva, España debe de ser un país de industria", ha añadido.

Los trabajadores se oponen al cierre de los hornos, que conllevará 63 despidos. José Luis Pano

El miércoles 21 de abril se inician las negociaciones en Madrid, tras haber estudiado los asesores jurídicos y económicos del comité de empresa la documentación presentada por Ferroglobe para justificar los 63 despidos. Según los representantes de los trabajadores, la situación actual de la factoría montisonense es viable y rechazan estos despidos. Consideran que Ferroglobe debe acometer un plan industrial que garantice la producción, respete el medio ambiente y suponga el mantenimiento de puestos de empleo lo que permitiría la sostenibilidad de esta comarca.

Lucha contra la despoblación

El secretario general de UGT Aragón ha indicado que "no habrá negociaciones hasta que no se ponga un plan de viabilidad sobre la mesa". Alastuey considera que esta crisis laboral "es la típica situación de que una empresa quiere hacer pagar su mala gestión a los trabajadores y a toda una comarca". "Sabemos que la fábrica es viable y tendrán que cambiar todos los procesos logísticos como de producción y financieros para que la mala gestión de los que viven en Madrid no la paguen los territorios", ha apostillado.

Asimismo, ha criticado que en estos momentos, en los que desde el Gobierno de España, el autonómico y las instituciones locales se habla de despoblación se planteen estos recortes industriales. "No se lucha contra la despoblación desmantelando la actividad económica sino manteniendo lo que hay e intentando aportar más"

Decenas de vecinos han apoyado la concentración de este sábado. José Luis Pano

El presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Puyuelo, ha recordado que el dinero de la venta de las centrales hidroeléctricas de Hidro Nitro nunca se invirtió en la planta de Monzón. "Dijeron que iba a servir para reducir la deuda que tenían pero nos engañaron porque lo destinaron a comprar las fábricas de Francia y Noruega". "Los trabajadores de Monzón queremos realidades como el mantenimiento del empleo y las instalaciones necesarias para producir en condiciones óptimas", ha señalado. Según ha dicho, desde octubre, "el mercado ha cambiado para bien, tanto en precio como en pedidos, por eso exigimos inversión y que se pongan los hornos en marcha". En la actualidad hay dos hornos de los cuatro en funcionamiento, uno de silicomanganeso y otro de ferromanganeso.