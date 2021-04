Hacia un ciclo expansivo tras una crisis atípica por la covid

Aseguran los expertos que la economía evoluciona mucho en función de las expectativas. Por eso dicen que no hay nada peor que la incertidumbre, porque esta frena tanto las decisiones de consumo como las de inversión. Transcurridos los peores efectos de la pandemia del coronavirus en la economía, la incertidumbre se va despejando con un proceso de vacunación en marcha que ya está dando buenos resultados y un escenario vinculado a las políticas económicas y fiscales que es favorable. Así lo ven expertos del Banco Santander, que en un foro sobre mercados financieros organizado con HERALDO y transmitido telemáticamente el miércoles dibujaron un panorama optimista para la etapa post-covid-19 en el que se tiende a una menor volatilidad.

La debacle económica causada por la pandemia, apuntó Beatriz Tejero, economista senior de la entidad, "no ha sido una crisis al uso, de oferta o de demanda". Lo fue primero de oferta y luego de demanda, precisó a continuación, reconociendo después que la evolución de las actividades productivas han estado directamente relacionadas con la expansión y el control del virus.

Para la recuperación, señaló Tejero, serán determinantes -lo están siendo, de hecho- la vacunación de la población, las condiciones financieras y fiscales y las ganas y el optimismo que están demostrando las empresas, de modo que tenemos, consideró, bases para retomar la senda del crecimiento. En Aragón, esbozó también, la situación es mejor que la de España en general por su menor dependencia del sector servicios.

Gerardo Puerta, del equipo de estrategia del banco, incidió en algunas de las cuestiones abordadas por su predecesora, llamando la atención sobre la efectividad de las vacunas -citó el caso de Israel, que va a la cabeza en la materia- y también sobre la "fortísima coordinación" entre las políticas monetarias y fiscales. Señaló además, como también lo había hecho Tejero, las elevadas tasas de ahorro entre las familias que no han podido consumir (en viajes o en ocio) por las restricciones, con los que auguró un incremento del llamado "consumo venganza".

Puerta destacó también en su discurso que pasamos de una volatilidad de los mercados "salvaje" a un entorno con menos subidas y bajadas drásticas, aunque reconoció que hay riesgos como las posibles valoraciones altas que se realicen o que el escenario de recuperación en el que todos pensamos no se materialice. En todo caso, consideró que estamos ante el inicio de un ciclo económico expansivo.

De la gestión de riesgos financieros habló Pablo Rodríguez-Arias, responsable de C&CB Sales de la territorial de Aragón, Navarra y La Rioja, quien se centró en tres riesgos muy concretos en los mercados. El de los balances y los tipos de interés, el de las divisas y el de la liquidez. El experto dio a conocer la operativa del Santander para acercar a sus clientes productos financieros adecuados al momento. En ese sentido se mostró convencido de que el grupo que preside Ana Botín cuenta con la mejor plataforma de divisas del mercado, "hecha por los clientes y para los clientes". La presencia del banco en más de 150 países, destacó asimismo, permite ofrecer soluciones a medida en cualquier lugar.

Tejero, Puerta y Rodríguez-Arias intervinieron desde Madrid para este foro, mientras que Javier Gallardo, director territorial del Banco Santander, lo hizo desde la sede central de la entidad en Zaragoza.

"Estoy convencido de que todos, trabajando de forma coordinada y fomentando la colaboración público-privada, le daremos la vuelta a esta situación de crisis económica", dijo Gallardo. "Banco Santander", añadió, "ha sido parte de la solución, siendo protagonista en la recuperación".

La entidad, precisó, ha financiado a empresas en Aragón por más de 3.000 millones de euros, de los que 1.700 millones corresponden a préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), un 24% del mercado. El banco, incidió, ha apoyado a las familias con moratorias de pago y ha impulsado su operativa a través de canales digitales.

Beatriz Tejero: "En esta crisis tan diferente, cómo le vaya a la economía dependerá del virus"

No está siendo fácil para los analistas interpretar el devenir de la economía en la crisis actual motivada por la pandemia. Lo aseguró Beatriz Tejero, economista senior en macroeconomía del Banco Santander, durante su exposición sobre el entorno macroeconómico.

No es esta una crisis al uso, que nada tiene que ver con las vividas en este siglo, concretamente en 2001 o en 2008. Incluso su origen -una crisis sanitaria- es tan novedoso como imprevisible resulta su devenir, porque ahora no se pueden analizar tendencias, ya que las restricciones de movimientos, las limitaciones de aforos, las aperturas y cierres provocados por la evolución de la pandemia hacen que los modelos "vayan a saltos".

"Hemos tenido que dejar de hacer análisis trimestrales del producto interior bruto (PIB) para hacerlos semanales. No podemos medirlo vía demanda, sino que tenemos que hacerlo vía oferta y hemos tenido que fijarnos en parámetros que antes no existían, como el número de contagios", afirmó Tejero para explicar las nuevas formas de trabajar que ha impuesto la covid.

Por eso, "cómo le vaya a la economía, dependerá del virus", aseguró la analista del Santander, que reconoció que la existencia de las vacunas ha dado mejores perspectivas a una complicada situación que comenzó hace ya más de un año y en la que seguimso instalados, aunque reconoció que hay mejores perspectivas. Eso sí, señaló que la recuperación será más o menos rápida en función de la agilidad del proceso de inmunización. En un escenario medio, con la mitad de la población vacunada en junio -el que el Santander ve más plausible-, "se podría recuperar los niveles de finales de 2019 en la primera mitad de 2022".

Tejero destacó además que la composición productiva de Aragón -menos servicios y más industria- ha beneficiado a su economía, con una menor caída del PIB y del paro que en España en su conjunto.

Gerardo Puerta: "Para los mercados lo importante no son las olas, es que la vacuna funcione"

Los mercados están, como la economía o la población, pendientes de la evolución del virus y de las medidas para frenar su expansión. Pero mientras el mundo, "que se está acostumbrando a vivir con el virus", sigue el día a día de los contagios, "para los mercados lo más importante es si las vacunas están funcionando", señaló Gerardo Puerta, director de Research Asset Allocation, durante su intervención sobre ‘Crédito y Equity en el mercado actual’.

Puerta destacó durante su participación en el foro que los mercados "llevan descontando la salida de la crisis desde el verano y especialmente desde que hay vacunas disponibles", por lo que ya han empezado a valorar que se está entrando en la senda de la recuperación.

De hecho, recordó el experto, activos como el crédito "ya no están baratos", si bien "el hecho de que no esté barato no significa que no pueda subir". También el petróleo se encuentra en niveles normales, mientras que lo que se ha quedado "realmente barato", explicó, son las divisas emergentes, una circunstancia que se explica "por el retraso que estos países llevan en el proceso de vacunación". También la bolsa muestra mejor cara porque se ha rebajado la volatilidad. "Y la historia nos dice que con menos volatilidad hay retornos positivos en bolsa", destacó Puerta.

Pero también hay riesgos en este escenario más propicio para la inversión, señaló el experto. Entre ellos destacó las altas valoraciones, el posicionamiento elevado y que la recuperación no se materialice, ya sea porque la pandemia no se solucione en 2021, porque comiencen a desaparecer los estímulos monetarios o porque aumente la deuda a futuro. Puerta concluyó que "el ciclo económico es expansivo", por lo que recomendó activos de riesgo, pero siempre estando "bien posicionados y con colchón".

Pablo Rodríguez-Arias: "En entornos de incertidumbre como este gana importancia la gestión de los riesgos"

Pablo Rodríguez-Arias, responsable de Mercados (Corporate & Comercial Banking Sales) de la territorial de Aragón, Navarra y La Rioja del Banco Santander, cerró las intervenciones de los expertos de la entidad en el foro hablando del escenario abierto hoy a los inversores. "En entornos de máxima incertidumbre como este», dijo, «gana importancia la gestión adecuada de los riesgos".

Rodríguez-Arias aterrizó después en la consideración de tres riesgos concretos; el del balance y los tipos de interés (estos últimos históricamente bajos); el de las divisas, que es "el más volátil de todos", con mejores noticias recientes para las importadores y peores para los exportadores por la depreciación del dólar, y el riesgo de la liquidez, donde existe el reto de rentabilizarla con unos tipos a corto plazo negativos.

El experto del Santander fue desgranando detalles al respecto de cada uno de esos riesgos, aportando las soluciones que el banco ofrece, entre ellas la cobertura ante posibles subidas de tipos con soluciones CAP o el acceso a productos financieros estructurados (PFE) como el Dúo 90/10 cesta española, destinado a empresas; el Dúo 90/10 cesta tecnológica, para personas físicas y clientes de banca privada, y el PFE 95%, vinculado a Total y Volkswagen.