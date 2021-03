BSH reduce su producción de hornos un 40% en Montañana por la falta de un componente

Los problemas de suministros de piezas procedentes de China y de otros países están causando afecciones muy serias a empresas de industrias diversas. Tal es el caso de BSH Electrodomésticos, que ha sido víctima de la falta de semiconductores –aunque menos que los fabricantes del sector del automóvil– y ahora está acusando la ausencia de componentes de acero que van en los hornos. Es por ello que ha decidido recortar en un 40% la producción de este electrodoméstico en su planta de Montañana, lo que causará que unos 160 trabajadores eventuales no vean renovados sus contratos después de Semana Santa.

Fuentes de la compañía confirmaron ayer la decisión de reducir la fabricación de hornos en la factoría de Montañana de 10 a 6 líneas por la falta de esa pieza, si bien destacaron que la planta sigue en marcha. En todo caso, indicaron que los continuos problemas de suministro de las últimas semanas están obligando a planificar la producción «casi al minuto». Desde los sindicatos se corroboró la existencia del problema, lamentando que este tiene lugar en un momento en el que la demanda de electrodomésticos es elevada. Es decir, que hay mercado, además de disponibilidad de mano de obra.

BSH fabrica en la actualidad en Montañana hornos y placas de inducción, producto este último al que no afecta el problema del suministro de piezas de acero.

Fuentes sindicales precisaron que fue el miércoles cuando la dirección de la fábrica informó a los representantes de los trabajadores sobre su decisión de recortar la producción de hornos en un 40% durante dos meses, aunque ese periodo de tiempo se acortaría si al final el problema se soluciona. «La intención de la empresa es producir y vender, de modo que puede que se necesite contar con más trabajadores antes de ese tiempo», apuntaron. Según estas fuentes, en la factoría trabajan unos 400 eventuales y de ellos los 160 afectados son aquellos a los que vencían sus contratos ahora.

Expertos consultados por este diario explicaron ayer que detrás de las afecciones sufridas por numerosas empresas industriales en España está la pandemia del coronavirus, que ha recortado por diferentes razones la llegada de mercancías procedentes fundamentalmente de países asiáticos.

El hecho de que se produjera un parón de fabricación en China a finales de 2019 y principios de 2020 por la covid-19, al que siguió después un periodo de recuperación de la actividad que coincidió con el parón en los países europeos, apuntó Oscar Calvo, de la empresa de transporte marítimo zaragozana JCV, fue el inicio de una serie de desajustes que han dado lugar a un «colapso» que ha provocado cambios drásticos en los flujos de contenedores, en el precio de algunas materias primas y que los fletes estén disparados desde hace seis meses. La falta de semiconductores, por otro lado, tiene que ver con una aceleración en los procesos de digitalización de empresas y profesionales en todo el mundo.

Colapso en el canal de Suez

Ni en las fábricas de BSH Electrodomésticos ni en las del sector del automóvil –tanto en Opel España (Stellantis) como entre sus proveedores– tenían noticia ayer de las posibles afecciones que pueda tener en sus planes de producción el colapso del canal de Suez causado por el carguero Ever Given, que encalló el martes por la mañana tras ser golpeado por una tormenta de arena. «Esto afecta a todas las empresas que tengan mercancía en tránsito con origen o destino Oriente Medio y Extremo Oriente, además de Australia y Nueva Zelanda. Las navieras están planteando, si no se resuelve pronto, usar la vía alternativa por el cabo de Buena Esperanza, lo que incrementaría aun más los tiempos de tránsito», apuntó Oscar Calvo, de JCV. Con mercancía a China en contenedores con temperatura controlada, podrían verse afectadas empresas cárnicas, si bien ayer no había repercusiones reseñables.