Nuevo impulso al proyecto Pharmadron

Robots aéreos. Hablamos de drones, pero los más puristas nos dicen que quizás hay que referirse a ellos como robots aéreos o, mejor, vehículos aéreos no tripulados autónomos. En todo caso, se trata de aparatos que cuya popularización está muy vinculada a una normativa que la pandemia ha retrasado pero que registrará un hito importante en 2021, con la entrada en vigor el 1 de enero próximo de la legislación europea sobre la materia. Lo saben bien los impulsores del pionero proyecto aragonés Pharmadron, orquestado por la cooperativa distribuidora farmacéutica Novaltia, la empresa de drones Delsat y la Plataforma Aeroportuaria de Teruel y que tiene como objetivo realizar el reparto de medicamentos y otros productos a farmacias en zonas de difícil acceso utilizando drones. Esta iniciativa, que incluyó pruebas de campo (simulaciones, en realidad) en los últimos meses de 2019, no avanzó más en 2020 porque la expansión del coronavirus retrasó la fecha de aplicación de la nueva normativa –se había previsto tenerla ya en julio–. Con el horizonte más despejado, y sobre todo, con el espaldarazo recibido ahora por parte de la Xunta de Galicia, las expectativas de futuro son optimistas.

Premio. Pharmadron ha sido uno de los siete proyectos galardonados días atrás en la tercera edición del BFAero, una incubadora y aceleradora de empresas impulsada por el gobierno que pilota Alberto Núñez Feijó. Este reconocimiento hará que la iniciativa aragonesa entre a formar parte de los proyectos de esta incubadora y, por tanto, tenga acceso a herramientas de financiación, infraestructuras tecnológicas y otros soportes. BFAero está promovida por la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y la Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado (Xesgalicia), y cuenta además con la tracción de grandes empresas como Indra Sistemas y Babcock MCS España.

Valoración. De entre las 85 iniciativas presentadas, según informó Pharmadron, el jurado valoró la innovación tecnológica del proyecto aragonés, su potencial de crecimiento, la cooperación empresarial y compromiso social de una idea «que busca hacer llegar medicamentos y productos farmacéuticos, mediante aeronaves pilotadas remotamente, a pacientes crónicos, personas mayores y a la población residente en localidades de difícil acceso al transporte por tierra o ante situaciones meteorológicas complejas o catástrofes naturales, a través de la red de farmacias».

Próximos pasos. Fuentes de Delsat indicaron que la entrada en vigor de la norma de la Agencia Europea de Seguridad Aérea les permite retomar un proyecto que, reconocieron, no ha registrado muchos avances este año. «Ahora tenemos que desarrollar la aeronave con todos sus detalles y avanzar en su funcionamiento», indicaron tras considerar que lo lógico es que Aragón siga siendo territorio de pruebas de estos robots aéreos y que seguramente entre también ahora Galicia. El representante de esta empresa de drones explicó que el vehículo no tripulado irá de una base a otra, puntos donde se enviará y donde se recibirá la carga que serán siempre farmacias. También habrá un centro de control para monitorizar todos y cada uno de los drones que podría ser el aeropuerto de Teruel. «La inserción del paquete en la bodega de carga», apuntó en referencia a la colocación del medicamente en el habitáculo correspondiente del dron, «generará un código que incluirá un plan de vuelo que tendrá en consideración a qué altura puede ir en función de la orografía del terreno o de las condiciones del tiempo». El dron aterrizará, indicó también, en un pequeño recinto (de unos 5 o 6 metros cuadrados) que estará acotado y al que no se podrá acceder hasta que el robot aéreo no esté desconectado.

Equipo multidisciplinar. Desde Delsat reconocen que queda trabajo por hacer, ya que en el último año y medio la tecnología de estos vehículos no tripulados ha avanzado mucho y hay que actualizarse y adaptarse. «Queremos que el proyecto sea lo más sostenible posible, no contaminante, que podamos cargar la batería del dron con energías renovables», expusieron desde la firma a modo de declaración de intenciones. En el impulso de Pharmadron ha participado un equipo multidisciplinar con expertos de la propia Delsat, de Novaltia, del aeropuerto de Teruel y de Vea Global, todo a fin de llevar adelante un modelo de negocio de movilidad sostenible que, afirman, «contribuirá a luchar contra la despoblación creando puestos de trabajo para jóvenes, con tecnología emergente, en plena evolución y con gran potencial de desarrollo económico».