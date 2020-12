Estas son las farmacéuticas que compiten en la millonaria carrera por la vacuna del coronavirus

3

BIONTECH

Al igual que ocurre con Moderna, BioNTech no es de las grades del sector. La empresa alemana nació en 2008. Sus dueños, Ugur Sahin y Özlem Türeci, fundaron en el 2001 Ganymed Pharmaceuticals, que vendieron en 2016 por más de 11.000 millones. Entonces, se centraron en su gran apuesta: BioNTech.

En los nueve primeros meses de 2020, perdió 351,7 millones, frente a los 120,9 perdidos en el mismo periodo de 2019. Unas cifras que no han hecho perder la confianza a los inversores, ya que sus acciones han triplicado su valor este año.

BioNTech no ha seguido la misma estrategia que Pfizer en cuanto a ayudas públicas. La empresa ha recibido 375 millones del Gobierno alemán, además de un préstamo de 100 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para desarrollar una vacuna de la que Bruselas ya se ha asegurado adquirir 300 millones de dosis a un precio que, aunque no es oficial, podría rondar los 15,5 euros por dosis.