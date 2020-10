La ministra de Trabajo admite que los ERTE "probablemente" se tendrán que mantener hasta Semana Santa

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que se van a necesitar ayudas en el marco de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) "probablemente" hasta Semana Santa y que se mantendrán estos mecanismos "mientras sea necesario". Díaz recordó que los ERTE es un mecanismo "que ha venido para quedarse" y que no tiene sentido dejarlo caer ahora. También desde el Ministerio de Seguridad Social señalaron en la presentación de los presupuestos de este departamento que si es necesario se negociará con los agentes sociales la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del 31 de enero, atendiendo a las circunstancias sanitarias del momento.

Por otra parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó que el déficit de la Seguridad Social se cerrará a finales de esta legislatura porque cuando pasen 2022 y 2023 los gastos cíclicos que soporta la Seguridad Social asociados a la pandemia del coronavirus ya no deteriorarán las cuentas del sistema y también por la mejora en la cobertura de gastos impropios y otras reformas.

En la presentación de los presupuestos de su departamento, Escrivá explicó que los casi 14.000 millones de euros que va a aportar el Estado para cubrir los gastos impropios de la Seguridad Social no son un préstamo sino una transferencia. "Ya no va a haber más préstamos, porque se está cambiando el modelo", subrayó. En estos momentos la deuda de la Seguridad Social asciende a un total de 85.000 millones de euros, debido a todos los préstamos recibidos en el pasado; sin embargo, desde el ministerio quisieron restarle importancia señalando que es un mero "tema contable" y "no afecta al déficit global".

Sobre la revalorización de las pensiones, que la Comisión del Pacto de Toledo recomienda ligar a la evolución del IPC, el ministro comentó que se está trabajando en un mecanismo "permanente, previsible y conocido" de actualización de las pensiones para mantener su poder adquisitivo. "Tenemos que negociarlo con los agentes sociales en el diálogo social, pero trabajamos ya en esta dirección, porque es uno de los mecanismos fundamentales para dar certidumbre y tranquilidad a los pensionistas", dijo. El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, apuntó que son partidarios de utilizar como indicador la inflación media, más que el IPC interanual.

La gran novedad el año que viene será la creación de un fondo de pensiones de planes de empleo supervisado por el Estado y abierto a las empresas, "pymes y autónomos, o incluso funcionarios públicos de distinta naturaleza". Según Escrivá, el sistema de previsión social complementaria no cumple con su objetivo principal de incentivar el ahorro y es un producto financiero "muy caro", que también tiene «muy escasa» participación de los jóvenes. En España, apenas el 13% de los trabajadores cuenta con un plan de empleo, frente a casi el 60% de Bélgica o el 40% de Alemania. El fondo de pensiones de promoción pública estará gestionado por una entidad gestora independiente y custodiado por una depositaria independiente, que se seleccionará mediante concurso abierto de entidad gestora y depositaria, contará con bajas comisiones y habrá libertad para entrar y salir.

Escrivá ha resaltado que se dará valor añadido al nuevo fondo de promoción pública al simplificarlo, darle seguridad y rentabilidad y que se impulsará a través de exenciones fiscales, puesto que hasta 2.000 euros estarán exentos para aportaciones personales y hasta 8.000 euros lo estarán para aportaciones empresariales a plan de empleo.

Preguntado por el sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos, Escrivá explicó que se va a seguir discutiendo con las organizaciones de autónomos. "Dado que su aplicación va a ser gradual en el tiempo, no hay nada contemplado en los Presupuestos, queremos antes que haya el máximo acuerdo con organizaciones de autónomos y agentes sociales. Todavía hay tiempo de ir incorporando vía enmiendas a los Presupuestos lo que vayamos acordando", señaló.

De otro lado, volvieron a surgir los recelos entre el departamento de Escrivá con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. De hecho, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recomendó "escuchar" a su departamento en lo que se refiere a los detalles del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no a otros ministerios como el de Derechos Sociales, cuyo responsable es Pablo Iglesias, porque hay "mucho ruido sobre este tema".

"Le sugiero que en cuestiones de detalles sobre el IMV nos escuchen a nosotros, al ministerio competente, y seguro que tendrán información precisa sobre lo que se ha hecho y sobre lo que se va a hacer. Hay mucho ruido sobre este tema, mucha información no precisa", insistió Escriva. Pablo Iglesias había anunciado Pablo Iglesias, que podría haber varios beneficiarios de la renta mínima en un mismo domicilio, algo que Escrivá no ratificó.