¿Quiénes pueden sacar dinero gratis en los cajeros de BBVA y Banco Sabadell?

Tras conocerse a mediados del pasado mes de septiembre que la absorción de Bankia por parte de Caixabank, trascendió de inmediato que las entidades podrán cambiar las condiciones de las tarjetas y las cuentas de sus respectivos clientes en la nueva entidad refundida, pero no de las hipotecas, préstamos, seguros o depósitos a largo plazo. La siguiente fusión que espera el mercado es la de BBVA y el Banco de Sabadell, algo que viene planteándose desde hace más de un año y que podría integrar además de Kutxabank. Como no es aún oficial, no se ha podido diseñar aún el mapa de consecuencias directas para los clientes de estas entidades.

Uno de los detalles que más afectan en el día a día es el uso de tarjetas bancarias. Hasta hace cinco años, se aplicaban comisiones en función de la red a la que pertenecían los bancos, ya fuera 4B o Euro 6000. Con el Real Decreto-Ley 11/2015, se prohibió que las entidades titulares de los cajeros cobrasen las comisiones directamente a los titulares de las tarjetas; el cobro de la comisión la cobra el titular del cajero a la entidad emisora de la tarjeta.

BBVA no tiene actualmente acuerdos con otras entidades o grupos bancarios, por lo que solo sus clientes sacan gratis de sus cajeros, que suman más de 6.000 en España. El Banco de Sabadell tiene 3.200 cajeros propios y 14.500 cajeros de otras entidades con las que ha firmado acuerdos para el uso bonificado de sus clientes. Eso sí, hay limitaciones al uso frecuente: