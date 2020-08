ZLC, sabiduría logística con el sello del MIT

Cursar un máster en el Zaragoza Logistics Center (ZLC) es una garantía para hacerse con un buen puesto de trabajo con responsabilidades en logística en una empresa o mejorar el que ya se tenía antes de hacer el posgrado. Esa es la tónica general de lo que ha ocurrido desde 2003, cuando inició su andadura este centro de investigación y formación vinculado al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a la Universidad de Zaragoza que ha ayudado a fortalecer el cartel que tiene la capital aragonesa como referente en materia de logística en España y el sur de Europa.

Más de 2.000 estudiantes de todas partes del mundo han pasado por el ZLC para formarse en todo lo relacionado con la cadena de suministro (en inglés, supply chain) y han reforzado sus currículum con un título muy apreciado por multinacionales que buscan a profesionales surgidos de uno de los centros de la denominada red Scale del MIT, integrada por los principales centros de investigación dedicados al desarrollo de la cadena de suministro y la excelencia logística a través de la innovación.

Multinacionales de muy diversos sectores de actividad, entre los que destacarían el del transporte y el farmacéutico, han sabido sacar partido de profesionales formados en el ZLC, dentro de España y por supuesto fuera. No en vano la mayoría de los egresados procede de fuera del país. Ingenieros en su mayoría, aunque también de carreras económicas y alguna otra más, se han hecho con ese plus que da una especialización logística tan apreciada en un mundo interrelacionado como el actual, marcado por una globalización que no han conseguido frenar políticas proteccionistas como la de Donald Trump en Estados Unidos, tan amigo de las guerras comerciales.

El Zaragoza Logistics Center ha dado lugar a numerosos casos de éxito profesional y el empeño de quienes lo dirigen, lo apoyan o colaboran activamente con él es que lo siga haciendo. Por ello sigue en la brecha, ahora con un nuevo curso recién estrenado. El máster internacional fue inaugurado el pasado lunes con palabras de bienvenida de la directora del centro, Susana Val, a los nuevos alumnos, algunos de ellos presentes en las instalaciones de Expo Empresarial y otros de modo remoto. 16 estudiantes de 12 nacionalidades forman parte de este grupo que, se confía, podrá estar en su totalidad en las aulas a orillas del Ebro en el mes de septiembre, una vez solucionados los problemas de visados o vuelos de quienes proceden de fuera.

Cuenta el ZLC con menos estudiantes que en otras ocasiones por la expansión de la pandemia del coronavirus, pero eso no evitará –asegura Val– que se imparta la formación de calidad de siempre, en la que resulta muy apreciada por todos los alumnos el carácter práctico de lo que se imparte, con profesores fijos o visitantes cuya experiencia es un valor que pocos centros han sabido apreciar tan bien. Seguir con casos de éxito es el objetivo.

El Zaragoza Logistics Center inició el nuevo curso el pasado lunes, con la puesta en marcha del máster internacional, que se imparte en inglés. De modo presencial estaban cinco alumnos, mientras que los once restantes se conectaron ‘online’. En el centro se confía en que en septiembre ya estén todos en el aula, aunque la directora, Susana Val, señala que están preparados para cualquier contingencia, como hicieron cuando se decretó el estado de alarma en marzo pasado, lo que obligó a continuar el curso con todos en remoto.

Para el máster en Dirección en Supply Chain, que comenzará el 17 de septiembre, el ZLC contabe al pasado martes con 19 estudiantes matriculados, un número que puede aumentar si los que hoy están indecisos se inscriben al final. El postgrado tiene también un carácter internacional, tanto por el profesorado como por el concurso de alumnos latinoamericanos. Este máster, a diferencia del inaugurado el pasado lunes, se imparte en español.

Admite Susana Val los efectos negativos que, como en todas las actividades, sufren en el ZLC por la pandemia, pero confía en que este curso pueda concluir mejor que el pasado. En todo caso, afirma, «seguiremos adelante con nuestra función, que es seguir formando profesionales en el ámbito logístico manteniendo el mismo estándar de calidad». Para hacerlo tiene el respaldo total de la Universidad de Zaragoza y del Massachusetts Institute of Technology (MIT), tanto para la impartición de los másters –en el GSCM (Global Master of Enigneering in Logistics and Supply Chain Management) con estancias en Zaragoza, EE. UU. y Malasia–, los doctorados y programas personalizados con empresas y organizaciones o de modo abierto para brindar experiencias de educación ejecutiva a profesionales individuales, compañías y consorcios.

Un balance a vuela pluma de los 17 años de andadura del centro permite a Susana Val –que lo dirige desde hace tres años, aunque está ahí desde 2004– certificar la formación de más de 2.000 estudiantes, la mayoría con formación de ingeniería en origen, y concluir que las herramientas con las que se ha dotado a todos ellos ha sido determinante para su promoción profesional. Empresas locales como Carreras, Saica, Fersa, el grupo Ágora o BSH han reclutado a egresados del ZLC, al igual que multinacionales de países y sectores muy distintos, destacando entre estos el de la industria farmacéutica. «El boca a boca está funcionando y eso permite atraer a estudiantes a Zaragoza, una ciudad sin playa u otros atractivos pero que acaba gustando mucho a todos los que viene», concluye.

Natalia Saldaña, directora de Logística en Nodriza: "Marcan la diferencia al hacerlo todo con clases muy prácticas"

Natalia Saldaña llevaba ya unos años trabajando en el grupo Arelux (hoy integrado en Nodriza Tech) después de estudiar un diplomado en Empresariales y un máster en comercio exterior. En 2016 decidió hacer un máster en Logística y cadena de suministro en el Zaragoza Logistics Center (ZLC), lo que le ha permitido asumir nuevas responsabilidades en el diversificado conglomerado de empresas que lidera Pablo Sanagustín, conocido en el mundo emprendedor como Niusan. Hoy es la máxima responsable de TodoCésped, especializada en césped artificial, y la directora de Logística del grupo.

«Hacer el máster del ZLCha sido clave para mi para poder liderar la parte logística de Nodriza», apunta. En ese centro, asegura, «marcan la diferencia al hacer todo con clases muy prácticas», precisa al destacar la formación y el recorrido de los profesores que tuvo ahí, varios de ellos con mucha experiencia a sus espaldas, personas que les contaban «muchos casos reales que nada tienen qué ver con lo que aparece en los libros».

Saldaña asegura que todo lo aprendido le ha sido de utilidad para su trabajo actual. Su especialización le permite estar en primera línea en decisiones relacionadas con los productos que vende el grupo (las de servicios van por otro lado). En el caso de TodoCésped, gestionando en los últimos meses un incremento de ventas exponencial entre abril y julio. «Llevo ocho años en esto y nunca había vivido algo así», indica tras reseñar un crecimiento del 200%. «Pablo (Sanagustín) nos dice que hay que estar preparados ante todos los escenarios y así trabajamos», cuenta.

Alejandro Serrano: "Fue una apuesta arriesgada que ha demostrado su éxito"

Reconoce Alejandro Serrano, que lleva cerca de diez años como profesor en el Zaragoza Logistics Center (ZLC), que la decisión del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza de abrir aquí un centro de formación especializado en logística «fue una apuesta arriesgada que ha demostrado su éxito». La capital aragonesa no era, a priori, un sitio de especial atractivo frente a grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero se ha constatado «con creces» que una institución de estas características «puede funcionar», afirma antes de recalcar la importancia del efecto tractor que da el hecho de formar parte de la red de centros asociados al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

«Es un lujo que tengamos entre nosotros un centro como este», insiste Serrano, profesor de Finanzas de Operaciones en el ZLC, ahora a tiempo parcial, ya que también da clases en la escuela de negocios IESE.

Con formación original de ingeniero industrial («me formé en finanzas más tarde», precisa), Alejandro Serrano asegura entender a los ingenieros –mayoría entre los estudiantes en el ZLC– cuando dudan sobre cuestiones financieras. Quizás sea por eso que antiguos alumnos reconozcan en él a un profesor cuyas explicaciones se entienden siempre muy bien. «Los ingenieros siempre están pensando en operaciones, pero todo lo que hacen tiene su impacto en el área financiera», señala el profesor al respecto.

Fruto de ese conocimiento Serrano acaba de sacar el libro ‘Practical finance for operations and suppy chain management’, escrito al alimón con Spyros D. Lekkakos y publicado por el MIT.