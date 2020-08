Jesús Arnau, nuevo director general de CEOE Aragón

El presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, incorporará a su equipo a un profesional de larga trayectoria en el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Jesús Arnau, quien relevará como director general de la organización a Jorge Díez-Ticio, que renunció voluntariamente por motivos personales a finales de julio. Mur se hace así con el apoyo de Arnau –a quien no pudo retener en 2014 como secretario general de la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ)– para el impulso del plan estratégico de la patronal aragonesa, actualmente en marcha.

CEOE Aragón informó ayer del relevo precisando que Arnau, gerente de empresas en el IAF, será propuesto como nuevo director por Ricardo Mur para su ratificación por el Comité Ejecutivo de la organización en su próxima reunión. El presidente de la patronal adelantó a este diario que esa ratificación está garantizada y que Arnau ha sido «muy bien acogido».

El próximo director general de la patronal, apuntaron desde la organización, «cuenta con una dilatada trayectoria profesional en contacto permanente con el ámbito empresarial, estando desde 1994 vinculado al IAF y anteriormente a los sectores financiero e industrial». En este tiempo, añadieron, «ha participado en la puesta en marcha y realización de múltiples actuaciones de referencia en el ámbito económico y empresarial en la comunidad autónoma, desde el Plan de Responsabilidad Social de Aragón a la movilización de inversiones y proyectos estratégicos, galardones y programas de desarrollo empresarial».

Ricardo Mur se mostró convencido de que Jesús Arnau «cumple los requisitos para el puesto» ya que «conoce perfectamente el tejido empresarial aragonés». Tras su «brillante labor» en el Instituto Aragonés de Fomento, insistió, «puede aportar mucho a CEOE Aragón, con un empuje que vendrá muy bien para hacer frente a los retos que tenemos ahora por la crisis económica causada por el coronavirus».

Arnau completará un equipo directivo en CEOE que integran también José María García como responsable de Estudios y Análisis; Jorge Alonso, en lo relativo a fondos europeos; Carolina Álvarez, en innovación y servicios ;Juan Carlos Dehesa, en formación, y Javier Val, en el programa de apoyo a emprendedores.

El próximo director general de la patronal no quiso hacer declaraciones, a la espera de que su nombramiento sea ratificado. No obstante, tras anunciarse su fichaje como secretario general de la CEZ en octubre de 2014, dijo que estaba preparado para trabajar en recabar más apoyo para el empresario con más servicios, desafío que no pudo afrontar entonces y que tendrá ahora en el nuevo puesto en CEOE Aragón.