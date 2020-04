Pilar Molina: "Algo positivo que está dejando claro esta situación es el valor de la investigación aplicada"

Cómo se gestiona una empresa teletrabajando, obligada por la crisis del coronavirus?

Se trabaja a ratos, a medias y con ruido de fondo. Para mí personalmente no es fácil lograr en casa y teletrabajando el nivel de cantidad y calidad de siempre. Resulta curioso cómo hasta ahora todo era menos personal, pero en estos tiempos se oyen ruidos de fondo, un niño llora, otro hijo cruza la pantalla por detrás, aprecias libros que te has leído en la estantería de un proveedor, te horrorizan las cortinas de un cliente… y también tiene un cierto encanto. Me ha gustado ver detalles personales en las fotos de esta serie de entrevistas y la realidad de los que tenemos hijos pequeños y medianos.

¿Qué cambios ha realizado la empresa para seguir funcionando?

Medidas duras para una empresa pequeña como nosotros. Desgraciadamente renunciar a dos personas que apreciábamos y que en otras circunstancias hubiéramos contratado en firme. Hacer un ERTE parcial de varios trabajadores y total para producción. Por supuesto teletrabajar, pero para eso ya estábamos relativamente preparados. Ytambién cosas divertidas e ilusionantes. Nuestro director de ingeniería se ha montado en el ático de su casa un laboratorio ‘de campaña’ digno de ver y amenaza con que no vuelve.

¿Cómo ha afectado esta crisis al sector energético y en particular a Epic Power?

Si llegaran tiempos realmente malos, tipo Walking Dead, que parece de risa –pero también nos hubiera parecido esto broma hace unos años– lo mejor, desde un punto de vista energético, sería tener entre unas pocas (unas decenas de) viviendas una microrred en continúa. Generar con paneles solares, tener baterías y compartir generación, almacenamiento y consumo, todo ello en tensión continúa. Para eso nuestros equipos son perfectos y se están instalando en proyectos piloto en esta línea en Estados Unidos y norte de Europa. Yo soy de la opinión de que el futuro no es de la energía alterna sino en continúa, que Thomas A. Edison no perdió la guerra, sólo perdió una batalla. En ese escenario a medio / largo plazo, soy optimista en cuanto a las empresas que trabajamos en electrónica de potencia, que somos quiénes diseñamos y fabricamos los elementos de conexión y control entre todos esos elementos.

¿Cómo repercutirá esta crisis a sus planes de negocio?

Hay muchas ventas que se han retrasado y algunas se cancelarán en el corto plazo. Esperamos poder aguantar el tirón financieramente hasta que efectivamente todo vuelva a una cierta normalidad. El exportar a muchos países nos va a beneficiar en este caso. Afortunadamente, nuestros productos se basan en I+D, apoyándonos constantemente en la transferencia con la Universidad, de la que surgimos como una ‘spin-off’. Y algo positivo que está dejando claro está situación es el valor de la investigación aplicada.

¿Cómo valora los paquetes económicos del Gobierno?

Es fácil criticar y difícil ser constructivo. No me gustaría estar en el papel del Gobierno estos días. Son cortoplacistas. Creo que la burocracia se podía simplificar más.

¿Qué aprenderemos de esto?

A adaptar nuestras prioridades. A valorar la investigación. A valorar a los profesionales que realmente lo merecen, sanitarios, fuerzas de seguridad y al que recoge la basura diariamente, entre otros... A mantener el sentido del humor. ¡Ah sí! Y la letra del ‘Resistiré’.