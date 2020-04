Antonio Sangó: "La formación 'online' siempre será complementaria, no sustitutiva"

¿Cómo se gestiona una escuela como ESIC teletrabajando, obligado por la crisis del Covid-19?

En primer lugar, creo que en estos momentos debemos ponerle un ‘apellido’ a la expresión teletrabajo. Y es que ‘teletrabajamos estando confinados’. No es un detalle menor. Hasta ahora, en bastantes organizaciones, incluida ESIC, existía la posibilidad de teletrabajar algún día a la semana, algún día al mes… Pero se desarrollaba desde casa en un estado de normalidad. No había un estado de alarma en España. Eso lo ha cambiado todo. Por ello creo que no hay otra opción de teletrabajar en un estado de confinamiento que no sea aplicando grandes dosis de empatía y de responsabilidad. Eso es lo que tratamos de hacer en ESIC. Por parte de la empresa, debemos empatizar con todos los miembros del equipo. Y aplicamos la misma receta de siempre: mucha comunicación y mucha profesionalidad. No nos vemos en persona, pero como hacemos con el equipo varias videollamadas al día, incluso bromeamos con el hecho de que nos estamos viendo mas que nunca.

¿Qué cambios han realizado para seguir siendo operativos?

Desde que hace cuatro años ESIC nombró director general a Eduardo Gómez, se inició un proceso de reflexión estratégica, impulsando su restructuración organizativa y académica, la transformación digital, los procesos de internacionalización, así como los de innovación en el ámbito de la experiencia de los diferentes ‘stakeholders’ de la escuela. Han sido años intensos, de profundos cambios, pero que sin duda nos ha servido para poder adaptarnos rápido.

¿Cambiarán la forma de impartir sus cursos y realizar otras acciones de formación?

Sin duda, esta crisis lo está cambiando todo. Lo que no sabemos es cuánto. Como siempre pasa, el cambio no será igual en todos los sectores. El ser humano es sociable, tiene la necesidad de establecer lazos y su capacidad de aprendizaje está muy influenciada por estos hechos, por eso la formación presencial se mantendrá. Lo estamos evidenciando estas semanas, y es que hablamos muy a menudo por teléfono con todos los alumnos. Y, aunque están muy satisfechos con las clases online’, valoran y agradecen enormemente esa cercanía que siempre ha caracterizado a ESIC. Sin duda, esta crisis también nos está sirviendo para perder el miedo a la formación ‘on line’, pero en mi opinión siempre será complementaria, no sustitutiva.

¿Cómo afectará a su negocio esta situación?

En nuestro caso, todavía es pronto para saberlo. La mayor parte de programas universitarios y de postgrado comienzan después de verano, así que en estos momentos nos encontramos en la fase de comunicación y comercialización. Lo que sí hemos notado es que en las dos primeras semanas de confinamiento se produjo un parón absoluto, pero poco a poco estamos despertando de ese tremendo ‘shock’ inicial y tratando de planificar el futuro más inmediato.

¿Cómo valora los apoyos del Gobierno a empresas?

Está claro que en una situación como la que estamos viviendo, la mayor prioridad debe ser la sanitaria, no hay nadie en su sano juicio que pueda dudar de una obviedad así. Dicho esto, es peligroso que el planteamiento que lancemos sea la dicotomía «salud o economía». Al contrario, debemos convertirlo en «primero la salud, sin olvidarnos de la economía».