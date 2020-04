Javier Kühnel: "Esta crisis está siendo un baño de humildad para la raza humana"

¿Cómo se dirige una empresa teletrabajando, obligado por la crisis del coronavirus?

No imponiéndonos barreras mentales. Lo único que cambia es el lugar físico de trabajo. Lo fundamental es el equipo humano, la capacidad que tengan para adaptarse al cambio y dotarles de las herramientas tecnológicas mínimas para que puedan desempeñar sus responsabilidades. Mantener tanto el contacto a través de canales ágiles así como continuar con las reuniones habituales, adaptadas en tiempo y forma al nuevo escenario, es importante para no perder intensidad y eficiencia. Por otro lado, no es fácil adaptarse en tan poco tiempo, por lo que debemos ser mucho más comprensivos, permisivos y pacientes con nosotros mismos y con los demás.

¿Qué cambios han tenido que realizar para garantizar la prestación de sus servicios?

En la formación presencial hemos adaptado las clases presenciales al formato ‘online’. El tener una herramienta ‘online’ no es suficiente. Los docentes deben adaptarse a esta modalidad en muy poco tiempo. Hay docentes que sí tienen esta experiencia pero otro no, y su adaptación, en algunos casos, requiere de un trabajo de acompañamiento muy intenso.

¿Y los alumnos?

Ellos también han tenido que adaptarse de un formato presencial al ‘online’ en muy poco tiempo. Facilita este proceso que la mayoría de ellos tienen bastante destreza a la hora de utilizar la red como fuente de información y recursos. No obstante, aunque disponen de sesiones en directo y grabadas, les supone cambiar muchas cosas, como replantearse su calendario diario, utilizar más los recursos de internet para profundizar en los temas o investigar más por su cuenta, pero siempre con el acompañamiento y tutorización de los docentes y el equipo académico. Es simplemente otra manera de adquirir conocimiento. Por otro lado, el área de negocio que inauguramos en 2016 de consultoría y formación ‘online’ está confirmando lo que venimos trabajando con empresas desde el comienzo, la necesidad de no solo de trabajar el conocimiento sino, también, las competencias digitales. Con la crisis del Covid-19 se ha puesto en evidencia la necesidad de llevar a cabo una profunda y real transformación digital de las empresas, a través de un cambio cultural. Ahí es donde nosotros estamos ayudando, a través de nuestro modelo ‘online’, a que muchas empresas evolucionen en su cultura digital.

¿Cómo afectará al negocio de la empresa esta situación?

Seguro que con cambios. Estas situaciones tan extremas conducen a tomar decisiones que pueden ocasionar cambios profundos en una organización, analizar y evaluar los riesgos pero, también, aprovechar las oportunidades que toda crisis aporta.

¿Qué cree que cambiará en el sector de las escuelas de negocio lo que está ocurriendo?

Sobre todo el desarrollar metodologías eficientes y útiles que combinen las diferentes modalidades, presencial, ‘online’ y ‘blended’ (mixto). Trabajar en los modelos tecnopedagógicos es fundamental, no con tener una plataforma de formación ‘online’ ya eres ‘online’. La plataforma es una ‘comodity’, lo que importa es lo que hay detrás de ella.

¿Cómo valora los paquetes económicos aprobados por el Gobierno para paliar las pérdidas de las empresas?

Hasta el momento insuficientes. Necesitamos un plan de choque económico que de tranquilidad y confianza a los empresarios y a los trabajadores. Necesitamos medidas ágiles, con plazos de resolución coherentes con la situación que vivimos. Es cierto que nadie está preparado para una situación así pero sí deberíamos tener políticos con la capacidad y experiencia para afrontar situaciones como esta u otras que puedan venir en el futuro. ¿Los tenemos?

¿Qué aprenderemos de esto?

A valorar más las cosas realmente importantes de la vida, la salud, la familia, las amistades y la libertad. Esta crisis está siendo un baño de humildad para la raza humana. Algo tan simple y pequeño como es un virus ha puesto en jaque a toda la humanidad. Por último, me gustaría creer que fuera un punto y aparte en la proactividad de los gobiernos para trabajar por el medio ambiente.