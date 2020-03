Las inmobiliarias piden ayudas públicas si no pueden desahuciar inquilinos

"Si alguien no me paga el alquiler, le tengo que echar y, si el Gobierno no quiere que le eche, que me pague la renta el Gobierno, pero no puedes decir que con mi bien privado tengo yo que mantener a alguien que no me paga", han dicho desde una inmobiliaria.