Bridgestone decide a última hora no participar en FIMA por el coronavirus

Tenía previsto participar en FIMA con un expositor que ocupaba aproximadamente 200 metros cuadrados, pero en una decisión de última hora, Bridgestone no estará presente en la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Así lo ha comunicado en una escueta nota en la que en la que el fabricante japonés de neumáticos explica que “la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros empleados, clientes y socios es nuestra prioridad número uno. Dado el desarrollo del brote del virus Covid-19 (Corona) en Europa”. Por eso, detalla: “hemos tomado la difícil decisión de retirar nuestra participación en la Feria Internacional FIMA Agrícola 2020 que tiene lugar del 25 al 29 de febrero en Zaragoza como medida de precaución”. La empresa lamenta cualquier inconveniente que esto pueda causar y agradece “a los visitantes de la feria, a nuestros clientes y socios por su comprensión".

Fuentes de la compañía destacaron además que esta decisión no solo afecta a la feria que se celebra en Zaragoza, sino que Bridgestone no participará en ninguno de los eventos que se organizan a nivel de la región EMIA, que comprende Bridgestone Europa, Rusia, Oriente Medio, la India y África.

Desde FIMA restaron importancia a la ausencia de este expositor y destacaron únicamente que la institución ferial “ha sabido reaccionar a tiempo” por lo que el visitante no será consciente de que uno de los expositores no acuden al certamen. Y aunque no quiso dar más detalles, fueron varios los responsables de los stand que aseguraron que la decisión de la compañía de neumáticos se tomó tan a última hora que incluso el espacio que ocupaba ya estaba montado y fue desalojado la noche de ayer, justo antes de que comenzará el certamen, en el que participan 1.653 empresas de todo el mundo y ocupa una superficie expositiva de 163.000 metros cuadrados.