Científicas de escaparate

Raras avis’. El mundo científico es muy masculino. Si ampliamos el ángulo y nos referimos a eso que llamamos por sus siglas en inglés STEM, las carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, la evidencia es aún mayor. En la Universidad de Zaragoza ellas representan menos del 30% del alumnado en 14 de las 16 titulaciones de ingeniería que se ofertan. En el campo informático, aterrizando un poco más, ellos arrasan. Si uno busca a ‘frikis’ matemáticos, a apasionados en algoritmos y en ‘big data’, le costará mucho encontrar mujeres. «Y no es por genes, ni por tener la cabeza ordenada de otra manera, es inexplicable», me contaba en una ocasión una ingeniera zaragozana, científica y empresaria ella. Es raro. Tiendo a pensar que quizás sea una cuestión cultural. Por ello vale la pena reseñar todo lo que se ha hecho esta semana con motivo del ‘Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia’. Ya que son unas ‘raras avis’ porque destacan en un mundo de hombres, vale la pena darles visibilidad. Que las jóvenes que aún no saben hacia donde dirigir su futuro profesional sepan que hay esta opción. Unas cuentas lo han hecho y les va muy bien, sin olvidar que son precisamente los perfiles STEMlos que más reclaman hoy las empresas. Yla tendencia va a más.

Seguirles la pista. Entre las iniciativas puestas en marcha en estos días llamó mucho la atención una de escaparates ilustrados en torno a las carreras de cerca de 50 mujeres científicas de todos los tiempos y continentes. Organizada por la red de economía creativa Made in Zaragoza, más de 40 establecimientos localizados en barrios de toda la ciudad se engalanaron para exponer logros de las carreras de mujeres intrépidas, sorprendentes, pioneras. ‘Sigue la pista a la científicas’ fue una actividad materializada con una yincana que dio mucho juego. Había nombres propios de sobra conocidos como Madame Curie, de quien supimos ya en nuestros libros del cole, o como Margarita Salas, bioquímica española de renombre que falleció hace solo unos meses. Un amplia variedad.

Itainnova. Entre esas mujeres ilustres con escaparate estaba la flamante directora gerente del Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova), Esther Borao. Su trayectoria no es muy larga (nació en 1988), pero sus habilidades en robótica, su paso por el programa televisivo El Hormiguero y una Academia de Inventores la han hecho destacar en ese firmamento plagado de hombres. Hoy, en concreto, pilotando un centro tecnológico de prestigio.