"Saldremos de la UE el día 31, pero durante este año nada cambiará para empresas ni personas"

"Un acuerdo de beneficio mutuo que no sea dañino para la fluidez del libre comercio". Es lo que espera Tim Hemmings, ministro consejero de la Embajada británica en España, que salga de las negociaciones entre los gobiernos del Reino Unido y la Unión Europea para pactar el ‘brexit’. "Vamos a salir el 31 de enero, pero durante 2020 habrá un periodo transitorio en el que nada cambiará para empresas ni personas".

Este fue el mensaje de tranquilidad que el político transmitió ayer a los empresarios aragonesas –desde Aragón se realizaron en 2019 40.000 operaciones comerciales con el Reino Unido– en la jornada organizada por la Cámara de Zaragoza para tratar de paliar la incertidumbre sobre el ‘brexit’. "Estamos listos para negociar a partir del 1 de febrero, pero hay que cambiar el ambiente de pelea por el de interés mutuo".

Aunque no es fácil "cuando hablas de dinero y de derechos de los ciudadanos", Hemmings se mostró confiado en que dicha salida sea pactada. La razón de porqué esta vez sí tras los fracasos anteriores es que "ahora el Gobierno tiene mayoría para aprobar el acuerdo y antes no existía esa mayoría que permitiera avanzar". En el ADN de los británicos, recordó, está "el libre comercio".

"Somos muy pragmáticos y no queremos aranceles ni tasas". Es más, dijo, "estamos en contra de la política arancelaria de Estados Unidos. Hay más vuelos entre España y Gran Bretaña que entre EE. UU. y Canadá. Londres es la ciudad más abierta del mundo y eso no cambiará". Además, "vamos a seguir necesitando trabajadores de España y de otros países de Europa" y adelantó que no habrá visado electrónico para turistas, si bien en otros supuestos "se está mirando por nuestra seguridad".