Vueling tiene en Zaragoza un centro digital con 121 trabajadores que serán 200 en 2021

Hacer de Vueling la primera 'low cost' puramente digital en 2023 es uno de los principales objetivos que se ha marcado la aerolínea potenciando los centros de talento como el que puso en marcha en Zaragoza en 2017 y el que tiene en Barcelona. El de la capital aragonesa, situado en Expo Zaragoza Empresarial, empezó hace dos años con dos trabajadores y tiene ya 121. El objetivo, es que cuente ya con 200 en 2021, según ha adelantado Jorge Saco, director financiero de la compañía. "Queremos crecer en talento digital para desarrollar Vueling Innup', el programa que hemos lanzado para mejorar la experiencia del cliente, digitalizar al 100% la aerolínea y crear sistemas de innovación abierta en los territorios en los que opera".

Pero todo esto, ha dicho Saco, "no lo podemos hacer solos" sino de la mano de proveedores locales, como Hiberus (integrado en HENNEO) con el que Vueling está colaborando desde 2017, o el ITA (instituto Tecnológico de Aragón) con el que también están colaborando. Se trata de hacerle la vida más fácil al usuario, ha explicado, y desarrollar sistemas, como el que ya tenemos, de que si se produce una cancelación, a través del móvil le redirigimos a una web en la que puede optar por buscar otro vuelo o el reembolso, u otros en los que están trabajando como que el embarque pueda hacerse a través de reconocimiento facial del pasajero.

En la visita realizada por la consejera de Economía, Marta Gastón, al centro digital de Vueling, Javier Álvarez, director de IT de la firma, ha explicado que vinieron en 2017 a Zaragoza para estudiar una posible ubicación aquí del centro y se vieron "gratamente sorprendidos por el trato exquisito por parte de Aragón Exterior y el ecosistema tecnológico que nos encontramos. "En marzo teníamos dos personas trabajando, en septiembre 6 y en la actualidad 121 y la previsión es crecer y tener el doble", ha remarcado. Hace dos años y medio que la compañía apostó por protagonizar una auténtica revolución tecnológica: "Cada quince días presentar propuestas de valor y ver si le servían y tenemos ya 1.300 funcionalidades desarrolladas y a 30 equipos trabajando en ello. Aquí en Zaragoza 121 y en Barcelona entre 270 y 280 personas", ha indicado. En Expo Empresarial el centro digital de Vueling, que ocupa 1.200 metros cuadrados pero tiene reservados hasta 2.000 y la intención es llenar este espacio en el plazo de dos años, hasta 2021.

"Trabajamos con el Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA) para atraer los perfiles que necesitamos y en enero vamos a poner en marcha la cuarta promoción del Vueling University que consiste en dar una formación muy dura a unas 30 personas con el objetivo de que aproximadamente el 50% la supere e incorporarlos ya a nuestra plantilla", es decir, "aprovechar el talento local", ha manifestado Álvarez, que ha recordado que el 25% del equipo actual que trabaja en sus centros digitales ha llegado a la compañía por esta vía. Además, ha mostrado su orgullo por algunos de los desarrollos conseguidos como el 'Do it yourself', herramienta que permite recuperar los vuelos cancelados de forma automatizada o el 'E-Voucher', cupón que se envía directamente al dispositivo móvil del pasajero para que este pueda canjearlo por snacks, comida o alojamiento dependiendo de las circunstancias.

"Nos basamos en la personalización", ha destacado Rita da Silva, responsable de 'big data' en Vueling, donde lleva trabajando tres años, después de tener una larga trayectoria en la aerolínea portuguesa TAP. "Usamos la estadística y los algoritmos para hacer predicciones. La arquitectura cloud nos da mucha escalabilidad y eso nos permite controlar los datos de los operadores, de las rutas y de mercado casi a tiempo real y trabajando con analítica avanzada, tener calidad en la información porque si no los datos son ruido y trabajar en la estrategia de los procesos de negocio".

Vueling recuerda que fue pionera en la introducción de tecnologías que han cambiado la relación y comunicación con el cliente como el lanzamiento en España de la primera app móvil capaz de llevar a cabo la venta y facturación de billetes, la incorporación de tarjetas de embarque en un smartwatch, la instalación de enchufes y entradas USB en los asientos de los aviones o la incorporación de nuevos métodos de pago mediante móvil.