¿Y si me toca el 'Gordo'?: Impuestos y cosas que no hay que hacer

2

¿Quitarse la hipoteca?

La primera tentación de los premiados con hipoteca es quitarse ese peso de encima y devolver el préstamo de golpe. Desde el punto de vista fiscal se considera que no es la mejor decisión, sobre todo, si se compró el piso antes del 1 de enero de 2013 y todavía se está disfrutando en el IRPF de la deducción por adquisición de vivienda que permite rebajar cada año un 15% de una cuota máxima de 9.040 euros. Dependerá del interés que se esté pagando. "Si tienes una hipoteca a tipos fijos muy altos puede compensar cancelarla", explica el economista Juan Royo. Pero no tanto si se firmó con un tipo de interés del euríbor (ahora negativo) y un diferencial bajo. En cualquier caso, señala que "no hay nada sencillo, todo tiene sus pros y sus contras".