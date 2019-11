La ONCE adelanta la Navidad en Zaragoza

La llegada de la Navidad, por adelantado. Eso es lo que han experimentado los agraciados poseedores de alguno de los cupones de la ONCE premiados en el sorteo del 11 del 11 con 2.500 euros, y sobre todo el afortunado que se ha embolsado un millón. Afortunada, en este caso. Porque muchos de esos cupones, distribuidos en un quiosco ubicado en la avenida de Gertrudis Gómez de Avellaneda 55 de Zaragoza, fueron vendidos en una pequeña peluquería del barrio de La Jota, Coro Estilistas, donde este martes todo eran sonrisas y parabienes.

Pero empecemos por el principio.

El principio es un quiosco regentado por Juan Carlos Gascón Polo, usuario de la ONCE que lleva ya un tiempo llevando la suerte al Actur. En la mañana de este martes, al día siguiente del gran sorteo de la organización, un cartel anuncia a los transeúntes que allí se ha distribuido el 53.142, ese número por el que muchos españoles suspiraban hasta el lunes. Juan Carlos atiende a clientes y curiosos, porque son muchos los que se acercan a preguntar y, de paso, a hacerse con un cupón por si la suerte tiene a bien volver a pasarse por la zona.

“Me siento muy bien, orgulloso. Siempre es bueno repartir un premio, aunque hasta ahora nunca había vendido uno tan grande. Todo lo más, algún 'rasca'”, explica. No está nada mal recibir 2.500 euros en vísperas de las fiestas navideñas -“para mí los querría”, admite-; lo de ingresar un millón en la cuenta -después de la 'visita' de Hacienda- ya es un tema mayor. “De momento, con 2.500 euros ya tengo para el cordero”, concluye entre risas.

"Tremendamente contenta"

Uno de los habituales del quiosco comenta en un corrillo que “ha tocado en la peluquería”. Juan Carlos Gascón lo confirma. Se trata de un establecimiento en La Jota, barrio donde trabajaba antes del quiosco del Actur y al que, por costumbre, sigue suministrando cupones.

Allí, Coro Clemente Núñez, la dueña, y su empleada, Ana Latorre Navarro, eran la viva imagen de la felicidad. Coro vendió 40 cupones premiados a sus clientas, la mayoría “de toda la vida”, y entre ellas la, imaginamos, inmensamente feliz poseedora del cupón con el número 53.142 y serie 94, la que quiso el azar que fuera la agraciada con el gran premio. “Para mí, esto es algo muy grande porque todas son clientas y grandes amigas, así que estoy tremendamente contenta”, asegura.

¿Sabe quién es la afortunada? “Solo lo sospecho, pero no lo sé con seguridad. En cualquier caso, sé quiénes son todas mis clientas, así que la conozco, seguro”, explica Coro, que se quedó con dos de los cupones, lo que le da un “pellizquito” de 5.000 euros que comparte con su hija. A su empleada y a otra compañera, que solo trabaja algunos fines de semana, les vendió uno a cada una. “2.500 euros que ya he ido a reclamar y que me ingresan mañana miércoles”, confiesa una emocionada Ana Latorre. “Me hace la misma ilusión que si me hubiera tocado el Gordo. Y, desde luego, el dinero no llega a Navidad”, afirma entre risas.

De que les había tocado el premio se enteró Coro porque alguna de las afortunadas empezaron a llamarle “nerviosas”. “Yo al principio no tenía ni idea de qué me estaban hablando, pero enseguida llamé a Juan Carlos, que fue quien me lo confirmó”, relata la peluquera. Así que se puso al teléfono para avisar a las clientas para que revisaran el cupón y comprobaran la serie agraciada. “Mi hermana estuvo a punto de romperlo pensando que no había tocado”, cuenta.

30 años comprando cupones

No es la primera grata experiencia de Coro Clemente con la ONCE, organización a la que tiene “mucho cariño”. “Cuando tenía 18 años, quería presentarme a unas oposiciones para la Renfe y no tenía dinero para ir a Madrid, así que compré un cupón, que entonces costaba 25 pesetas, y me tocaron 25.000", una fortuna para la época, recuerda la estilista, que se presentó al examen, y lo aprobó. Desde entonces, es una jugadora incondicional. “30 años llevo jugando el cupón. Y lo que me queda”, concluye, feliz.

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ha sido generoso con Aragón, porque también José Manuel Gracia Gambón, en el quiosco de intu Puerto Venecia, ha repartido 25.000 euros con 10 cupones premiados con 2.500 euros cada uno. Por último, en Sarrión (Teruel), Amadeo Gil Sanahuja ha vendido un cupón premiado con 2.500 euros.