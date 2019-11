Indignación entre los transportistas aragoneses por la “inacción” ante otro nuevo corte de la AP-7

No les ha cogido por sorpresa. Lo veían venir. Y lo llevan sufriendo desde que se conoció la sentencia del ‘procés’ y los independentistas decidieron manifestarse en contra irrumpiendo en las infraestructuras y bloqueando la circulación en las carreteras. Este jueves, el llamado ‘tsunami democrático’ ha vuelto a salir a las calles, ha cortado la AP-7 en la Junquera y ha llamado a bloquear la frontera con Francia, atrapando a cientos de conductores, entre ellos los numerosos transportistas que transitan por esa vía.

Ante esta situación, las organizaciones del sector en Aragón ha vuelto a responder mostrando su “indignación”. Los transportistas están hartos de convertirse en los rehenes de las protestas. “Tienen todo su derecho a manifestarse, pero no puede ser que impidan al resto de los ciudadanos a moverse libremente por las carreteras”, ha señalado Carmelo Gonzalez, presidente de Fetraz, la federación de empresas del transporte de mercancías de Zaragoza, para quien esta situación “es una vergüenza”.

Y están indignados por la “inacción” de las administraciones públicas “a de quien proceda” solucionar este caos, del que hoy todavía no se tenían datos concretos sobre el impacto que está provocando los cortes en el transporte aragonés. “No dejamos de hacer llamamientos al Gobierno español, al catalán o a quien tenga las competencias para que garantices la libre circulación, y si no para eso están las fuerzas de seguridad del Estado, para hacer cumplir la ley”, ha destacado José Antonio Moliner, presidente de Tradime, la asociación empresarial de transportes discrecionales de Mercancías de Aragón.

Los máximos responsables de ambas organizaciones han insistido en el quebranto económico que estas movilizaciones provocan en las empresas del sector. “Nos dicen que los que no puedan pasar por la Junquera que vayan por Irún, pero eso tener que recorrer una mayor distancia, en un sector en el que el número de kilómetros conducidos tiene muy importancia”, ha matizado González, que ha insistido en que “el daño que se hace es brutal”, porque no solo perjudica a los transportistas que no puede realizar su trabajo, sino a las industrias que se van a ver perjudicadas e incluso van a tener que parar porque no les llegan los suministros.

Moliner ha reconocido que es pronto para saber con exactitud el daño provocado por esta nueva protesta e incluso para calcular a cuánto pueden ascender las pérdidas, más cuando “ya han anunciado que esto no va a ser cosa de un día, ni de dos, sino que se puede alargar durante más de tres días”. Por eso, ha señalado, es imposible realizar una programación del trabajo o adelantar las rutas, ya que “no se sabe que va a ir pasando”.

Por eso, ante este escenario, González, que ha reconocido el malestar que cunde entre los transportistas aragoneses, ha insistido en que “nuestro sector también tendrá que hacer su particular manifestación” y ha insistido, como un claro mensaje a los representantes políticos del país, que “ya es hora de dar un puñetazo en la mesa” y poner solución a este problema.