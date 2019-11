Análisis del Samsung Note 10 Plus: un teléfono móvil con una pantalla titánica

Si tus bolsillos no están preparados para llevar un móvil que roza las 7 pulgadas y los 1000 euros, puedes dejar de leer: el Samsung Note 10 Plus no es para ti. Pero si te gustan los terminales grandotes, lo más importante en un ‘smartphone’ es la pantalla y tu presupuesto es infinito, quédate: puede que estemos ante el móvil de tus sueños.

El último Note de Samsung va de cara y lo mejor es su pantalla: un panel Super Amoled de 6,8 pulgadas y una resolución de 1440 por 3040 píxeles. Se ve bien en cualquier circunstancia gracias a un brillo excepcional, unos colores vibrantes y la tecnología HDR10+.

Con una pantalla que roza el terreno ‘tablet’ este gigante tiene muchas ventajas y un inconveniente: su precio.

El marco superior y los laterales han desaparecido por completo y la ‘barbilla’ se ha reducido a la mínima expresión, dejando un terminal futurista y realmente ‘todopantalla’, solo manchado por un diminuto agujero que alberga la cámara de 10 Mpx, que toma uno de los mejores selfis del mercado y permite grabar 4K a 30 frames por segundo. Aunque al principio el agujero puede parecer un poco intrusivo, apenas molesta al consumir contenido multimedia e incluso otorga al terminal un aire diferencial.

La trasera del Note 10 Plus está fabricada en cristal y tiene un acabado plata con destellos multicolor que harán que el usuario no pase desapercibido. Aunque, para aquellos que gusten de un diseño más sobrio, existe también una versión en color negro.

En la parte superior está la bandeja para dos SIM o para una Micro SD más una SIM. En la parte inferior encontramos el altavoz estéreo, de calidad excepcional, y el conector USB-C, capaz de convertir el Note 10 Plus en un completo ordenador de sobremesa con solo conectarlo a un pantalla o a un PC, gracias a Samsung Dex y su integración con Windows y Mac.

Dos cosas han desparecido con respecto a pretéritas generaciones: el conector de auriculares, que muchos echarán de menos, y el botón de Bixby, que no despertará tanta nostalgia.

Potencia y diferenciación

Con el Exynos 9825 de 7 nanómetros latiendo al ritmo de los 12 GB de memoria RAM y la Mali-G76 MP12, la fluidez está asegurada en cualquier circunstancia y ningún juego actual supondrá un problema para este gigantón. Además, el sistema operativo One UI, estrenado en la presente generación de dispositivos Samsung, simplifica el aspecto del sistema operativo manteniendo y mejorando muchas funcionalidades que hacen a sus dispositivos únicos.

Pero si hablamos de un aspecto realmente diferencial, ese es sin duda el S-Pen, el lápiz óptico que permitirá a los más artistas dibujar sobre gran pantalla del Note 10 Plus, y a los más prácticos, tomar notas a mano alzada que luego se pueden convertir en texto digital con solo pulsar un botón. Además, como en anteriores generaciones, el S-Pen permitirá al usuario crea gifs, seleccionar texto de manera más cómoda, realizar recortes de pantalla, traducir párrafos enteros y enviar mensajes animados. También se han añadido nuevas funcionalidades a través de gestos con el lápiz, que sirven, sobre todo, para controlar la cámara de fotos de forma de remota.

El Note 10 Plus tiene un hermano pequeño con una pantalla más pequeña y con menos resolución. También es más barato. Heraldo.es

Triple cámara conservadora

Tras el gran salto en el apartado fotográfico dado por la novena generación de dispositivos Galaxy, Samsung vive de las rentas. En esta ocasión el Note 10 Plus cuenta con tres sensores: el principal de 12 Mpx y apertura variable f/1.5-2.4, un luminoso objetivo capaz de tomar grandes fotografías tanto a plena luz del día como por la noche; un teleobjetivo con zoom x2 de 12 Mpx, estabilización óptica de imagen y apertura f/2.1; y un súper gran angular de 16 Mpx con opción de vídeo ‘super steady’.

A la opción del modo retrato en las fotos se ha añadido un curioso efecto ‘bokeh’ en los vídeos, bastante resultón pero con algunos fallos por pulir.

En general, se trata de un gran conjunto fotográfico capaz de tomar grandes fotografías y vídeos en casi cualquier circunstancia, pero que en algunos apartados ha sido superado por sus rivales directos de Huawei y Apple.

Energía para dar y tomar

Uno de los grandes avances del Note 10 Plus ha sido en autonomía, en solo dos generaciones ha pasado de los conservadores y algo escasos 3.300 mAh del Note 8 (hay que recordar el desastre que supuso el Note 7 para entender el escueto tamaño) a los 4.300 de depósito de este terminal de 2019.

Además de aguantar las jornadas más intensas, el Note 10 cuenta con carga rápida de hasta 45 vatios (con un cargador que hay que comprar a parte), carga inalámbrica rápida de 15 vatios y carga inalámbrica inversa para rellenar otros dispositivos, como relojes o auriculares que dispongan de esta tecnología de repostaje.

En definitiva, el Note no es el mejor terminal del mercado en todos sus apartados, pero no flaquea en ninguno de ellos y cuenta con características que lo hacen único. Es un teléfono enorme para bolsillos grandes –tanto por su tamaño como por su precio–, que puede presumir de tener la mejor y más grande pantalla del mercado ‘smartphone’.

LOS 3 PRINCIPALES RIVALES DEL NOTE 10 PLUS

1 OnePlus 7t Pro Es mejor en su pantalla, por el refresco de 90 Hz y porque no tiene agujero, gracias a la cámara frontal retráctil. También es más fluido y barato.

Es peor porque pesa más, a pesar de tener menos batería. Sin S-Pen, sus cámaras son peores.

2 iPhone 11 Pro Max Es mejor para cualquier usuario de Apple: tiene iOS. Sus cámaras son más fluidas al pasar de una a otra. Su batería dura bastante más.

Es peor su pantalla tiene menos resolución y un ‘notch’ más grande. Sin S-Pen, es más caro.