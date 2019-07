EL PIB de Aragón crecerá en torno al 2,5% en 2019 y al 1,9% en 2020, según la Cámara de Comercio

El ritmo de la actividad económica de Aragón se mantiene y muestra señales que lo sitúan por encima del territorio nacional, manteniendo la vitalidad de 2017. La economía aragonesa ha experimentado durante los tres primeros meses un crecimiento del 2,7%, superando el conjunto del país (2%). Además, Aragón terminará el año con un crecimiento del PIB del 2,5%, según el Boletín de la Coyuntura Económica de Aragón de la Fundación Basilio Paraíso que ha sido presentado este viernes en la Cámara de Comercio de Zaragoza. Sin embargo, la ventaja aragonesa tiene los días contados según el informe, ya que en 2020 Aragón crecerá en un 1,9%, es decir, 0,6% menos que en 2019.

La tasa de paro en Aragón es del 10,6%, dato que es también menor que la del conjunto nacional (14,94%). El desempleo de la Comunidad tampoco presenta buenos datos para el próximo año, ya que el paro aumentará en un 0,5%, aspecto que Marcos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, achaca al crecimiento en su conjunto de la comunidad, ya que será menor del 2%. "La incertidumbre sobre el futuro está calando en los consumidores y en las empresas", ha indicado el catedrático. "El caso desde 2017 de que Aragón iba por delante de la economía española, en 2020 no será así", ha asegurado.

Las exportaciones siguen formando parte importante de la economía aragonesa, según han indicado desde la Cámara de Comercio. Existen 1.600 empresas de Aragón que exportan de manera habitual, es decir, que llevan como mínimo 4 años seguidos exportando. Además, el crecimiento de los negocios con el exterior es del 12% y del 6% sin tener en cuenta el sector automovilístico.

El presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, ha añadido que la incertidumbre por la falta de gobierno hace que las previsiones no sean tan positivas. "La falta de de gobierno influye en la economía, en la bolsa, en las empresas,... La gente no sabe si comprar coche o no por las políticas sobre los coches eléctricos que aún no se conocen", ha puntualizado.