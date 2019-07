Cómo alquilar un apartamento en vacaciones para estar como en casa

Aunque muchos españoles ya están de vacaciones e incluso algunos ya se han incorporado tras disfrutar de la primera quincena de julio, todavía queda mucho verano por delante para disfrutar del descanso estival y cada vez son más las personas que lo hacen alquilando un apartamento, una casa rural, o una vivienda de uso turístico. Una alternativa al hotel que año a año gana adeptos e incrementa su oferta, pero ante la que, como recomiendan las organizaciones de consumidores, hay que estar informado para que la decisión no se convierta en un problema.

Primer y quizá más importante consejo. Tenga en cuenta que cada comunidad autónoma dispone de una normativa específica sobre viviendas de uso turístico, casas rurales, establecimientos hoteleros…así que que lo más conveniente es estar perfectamente informado de cuál es la regulación que rige en aquella región en la que hemos decidido pasar nuestras nuestras vacaciones.

No basta, sin embargo, con conocer la ley. Recuerde que una imagen vale más que mil palabras, pero no olvide que uno de los principales problemas que se encuentran los turistas cuando llegan al apartamento alquilado es que aquellas fotografías idílicas utilizadas en la promoción del inmueble y que les hizo decantarse por esa vivienda no tienen mucho que ver con la realidad, tanto en la ubicación (distancia con respecto a la playa, por ejemplo), el mobiliario, el correcto funcionamiento de los electrodomésticos y la limpieza.

Lo habitual es pagar una cantidad en concepto de señal al efectuar la reserva, pero lo recomendable es que este monto si sitúe entre el 20% y el 30% de la totalidad del importe. Páguelo, además, mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria, y especifique el concepto y fecha por el abona el importe. No se recomienda realizar estos pagos a través de Moneygram o Western Union, ya que ya que no dejan rastro del pago, según advierten las asociaciones de consumidores. Y, sobre todo, tenga claro quién le ha alquilado en apartamento, ya que en caso de alquilar con un particular no se aplica la normativa vigente en materia de consumo, por lo que se recomienda (en todos los casos) firmar un contrato de contrato de arrendamiento de temporada (ya que no se va fijar la residencia habitual).

Así, para que alquilar un apartamento vacacional no se convierta en la peor decisión de sus vacaciones, la Unión de Consumidores de Aragón (UCAragón) lanza una batería de consejos a aplicar desde el mismo momento en que se opta por esta alternativa vacacional.

Antes de alquilar

- Buscar en portales de internet o portales inmobiliarios de confianza.

- Si es un particular, pida referencias para comprobar que quien alquila es el propietario.

- Asegurarse de la localización del inmueble, y exija fotografías de todas las habitaciones.

- Asegurarse del importe pagado en concepto de señal, y si es una agencia inmobiliaria pregunte por el importe de los honorarios por la gestión.

- Asegurarse sobre la existencia o no de penalización en caso de anular la reserva, los plazos y el porcentaje.

- Informarse si le van a exigir una cantidad en concepto de fianza por posibles desperfectos, y si están incluidos los gastos de luz, gas y agua, o si está incluido algún servicio de limpieza durante la estancia.

- Preguntar si está incluido en el menaje, la ropa de cama y toallas.

- Si es posible, visitar el apartamento para comprobar que se ajusta a lo ofertado.

- Buscar opiniones e información a través de internet, son muy útiles, incluso en la propia plataforma de contacto existan opiniones

- Si viaja con mascota, asegúrese de que admiten animales.

- Desconfiar de los chollos (un apartamento precioso con precio muy barato), o de la solicitud de dinero para poder contactar con el propietario.

Pago de la señal o reserva

- Efectuar el pago con tarjeta de crédito (por si es necesario revocar el pago) o por transferencia bancaria, desconfíe de pagos a través de Western Union, Moneygram. Asegúrese de que el titular de la cuenta es el propietario del apartamento.

- En el pago especificar sus datos, así como los del destinatario, el concepto y fecha de disfrute de las vacaciones.

- Exigir la firma de un contrato de alquiler por temporada.

- Conocer si el pago restante se deberá efectuar en efectivo o se podrá pagar con tarjeta de crédito, y si deberá pagarse a la llegada o durante la estancia

- Conocer dónde se recogerán las llaves (si es en el propio apartamento o no) y en qué horario.

Al llegar al apartamento

- Exigir un contrato firmado por ambas partes, donde se especifique la identidad de ambas partes, el importe, la posible fianza, así como mobiliario existente.

- Comprobar que funcionan todos los electrodomésticos.

- Exigir un teléfono de contacto con el dueño por si se produce algún contratiempo o avería.

- Especificar cuándo y cómo se efectuará la devolución de las llaves, y de la posible fianza en caso de haberla exigido.