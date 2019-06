Si es usted de los que deja todo para el último momento sepa que apenas quedan días para presentar su declaración de la renta, incluso horas si en sus ajustes con Hacienda es usted quien tiene que pagar y quiere domiciliar dicho trámite.

Y es que el próximo lunes, 1 de julio, termina la campaña de la Renta y de Patrimonio, pero hoy 26 de junio finaliza el plazo para las declaraciones que resulten a ingresar y en las que se quiera domiciliar el pago. Eso sí, si usted es de los que su declaración es positiva, es decir le toca pagar, sepa que puede hacerlo en dos plazos. El primero le llegará ya, el día 1 de julio. El segundo tendrá que hacerlo el 5 de noviembre. Tenga además en cuenta otra fecha: el 28 de junio, porque ese es el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas. Un trámite que puede realizar llamando al teléfono 901 22 33 44 donde también puede contactar con el plan ‘Le llamamos’ para la confección telefónica de la declaración. Asimismo se puede solicitar en el 91 553 00 71 (de lunes a viernes y de 9.00 a 19.00). Otras vías más potenciadas por Hacienda son internet (www.agenciatributaria.es) y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

Pese a todo, el grueso de las declaraciones presentadas en Aragón son negativas y muchos de sus titulares ya han recibido el dinero que les correspondía. Porque, según los últimos datos de Hacienda en lo que va de campaña, 338.112 contribuyentes aragoneses han solicitado la devolución, elevándose a 234.459.000 euros, y se ha pagado el 68,83%, un 5,69% más que en el ejercicio anterior.

Hasta ahora los aragoneses, según dichos datos, han presentado 473.603 declaraciones de IRPF, de las que 357.964 se han tramitado en la provincia de Zaragoza, 70.917 en el Alto Aragón y 44.722 en la provincia de Teruel, un 6,97% más que el año anterior, han indicado las mismas fuentes.

En el conjunto de España, más de 8.158.000 contribuyentes han recibido ya la devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2018, un 6,6% más que el pasado año en las mismas fechas. El importe devuelto alcanza los 5.296 millones de euros, un 7,2% más. El 77% de los reintegros solicitadas hasta el momento y el 67,5% de los importes correspondientes, han sido abonados.

Si todavía no ha recibido la devolución de Hacienda tenga paciencia, porque aunque lo más habitual es que la Agencia Tributaria no se demore más de un mes en ingresar la cuantía, Hacienda tiene Hacienda dispone de seis meses para pagar desde el último día fijado para la presentación de las declaraciones, es decir hasta el 1 de enero del próximo año. Si no lo ha hecho entonces, estará obligada a incluir en la devolución los intereses de demora, que equivalen a un 4% del total y que el contribuyente recibirá sin necesidad de realizar ninguna reclamación.

Consulta aquí las últimas noticias sobre la declaración de la Renta.