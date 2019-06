Losan, perteneciente al grupo textil Sonae Fashion, mantiene su decisión de trasladar la actividad logística de la planta de Caspe a Portugal. La compañía ha rechazado la propuesta del Gobierno de Aragón de construir un puerto seco porque, tras reunirse con el comité de Sonae Fashion, han concluido que "no cumple las condiciones tecnológicas ni temporales para reforzar la sede de Caspe en términos de eficiencia y competitividad", según ha informado la firma del grupo portugués este martes en un comunicado. En él se indica que la planta aragonesa le presentó a Sonae Fashion, de la que forma parte desde el 2015, los detalles del proyecto de Puerto Seco, tras recibir la documentación explicativa por parte del Gobierno regional de Aragón, que se reunió con sus responsables para intentar evitar el traslado a finales de mayo.

La compañía se compromete a "minimizar el impacto de este proceso en la plantilla", que todavía no se ha detallado. Actualmente trabajan unas 130 personas entre oficinas y logística. También ha planteado ofrecer una solución a cada trabajador de forma personalizada "desde el diálogo constructivo y el espíritu de colaboración". Desde Losan consideran importante "mantener el foco en el trabajo del día a día con el objetivo de garantizar el mejor servicio posible a sus clientes"

La compañía explica que ha hecho una "evaluación pormenorizada y minuciosa de la documentación", pero descarta esta posibilidad "al no responder a la logística eficiente que los nuevos retos comerciales demandan". Pese a ello, la empresa ha valorado de forma positiva "la oportunidad que supondrá para la industria el traslado de mercancías a la zona, y así se lo ha trasladado a la Administración". No obstante, ha considerado que esta medida "no soluciona las necesidades acuciantes de modernización que las instalaciones de Caspe requieren para alcanzar las condiciones de competitividad de un mercado en constante transformación".

Necesidad "inminente" de reforzar la logística

En este sentido, Losan considera "inminentes" las necesidades para reforzar su logística, por lo que no puede esperar a la construcción del proyecto de Puerto Seco, ha dicho. "Los nuevos modelos de negocio de venta exigen avances tecnológicos en los procesos de 'picking'; es decir, en la preparación de los pedidos, que permitan optimizar la distribución de los mismos con garantías de eficiencia y productividad", ha añadido. Para ello, la empresa debería poner en marcha "una remodelación interna de su centro logístico, lo que conlleva la adquisición de maquinaria innovadora y especializada que se adapte a los nuevos desafíos de compra", lo que requeriría "una costosa inversión de alrededor de 15 millones de euros".

Por ello, concluye que “para garantizar la viabilidad de la empresa es necesario decantarse por el traslado de la actividad logística a la planta que Sonae tiene en Portugal, que ya dispone de esta tecnología en su centro. Considera "crucial" abogar por la coordinación con el Grupo Sonae, "generar sinergias y asegurar el nivel de servicio requerido por nuestros clientes”, explica la dirección de Losan.

Mantener la sede

La dirección de la empresa ha trasladado su decisión al Gobierno de Aragón y su voluntad de que la sede permanezca activa en la comarca. "Esta decisión no ha resultado fácil para la compañía, pero es fundamental para mantener su deseo de que la sede de Caspe siga funcionando, donde Losan quiere seguir afincada tras una trayectoria de 30 años en la localidad", ha explicado.

Losan es una empresa textil de referencia a nivel nacional e internacional con sede en la localidad aragonesa de Caspe. Nacida en el seno de una familia local, después de más de tres décadas de trabajo y esfuerzo, está presente en más de cuarenta países, con más de 4.000 clientes multimarca. Desde el 2015, la compañía forma parte del grupo portugués Sonae.