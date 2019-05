La industria auxiliar en Aragón invertirá 85 millones para adaptarse al coche eléctrico

Adaptarse y estar preparados para suministrar componentes también al coche eléctrico. A eso destinará la industria auxiliar aragonesa inversiones por valor de 85 millones, según avanzó David Romeral, gerente del Clúster de la Automoción de Aragón (CAAR), al conocer la publicación este lunes en el BOA de las ayudas de 12 millones en tres años que destina el Gobierno aragonés a este mismo objetivo.

"Solo contar con estas ayudas justifica la apuesta que todo el sector hizo para favorecer la puesta en marcha de la Mesa de la Automoción en Aragón", destacó Romeral, convencido de que los proveedores necesitan del apoyo público en un momento en el que los desafíos son tantos.

"Aligerar al máximo los componentes del coche (principalmente toda la estructura metálica, de asientos, chasis, etc.) sin sacrificar la seguridad y desarrollar componentes específicos para el motor eléctrico centrarán la mayoría de los proyectos que se van a presentar", anticipó Romeral. Calcula que sumarán unos 19 porque fueron los que ya concurrieron a la manifestación de interés que abrió el Ejecutivo para saber en qué línea tenía que sacar las ayudas para ser de mayor utilidad a las empresas. Y es que la batería eléctrica, de la que por ahora no hay fabricante en España, pesa bastante más que el motor de combustión, y ese sobrepeso es el que hay que restarle a los otros componentes del vehículo, explicó el gerente del CAAR. También hay que tratar de conseguir ayudas, dijo, para investigar en el motor eléctrico: "Necesitará muchas piezas que todavía no están desarrolladas, tanto para su refrigeración como para mejorar su autonomía y funcionamiento en general y en eso se va a tratar de innovar", señaló.

"Tenemos que estar preparados para suministrar todas estas piezas" máxime, precisó, cuando el nuevo Corsa 100% eléctrico se producirá en la planta de Opel PSA en Figueruelas el próximo año. No obstante, reconoció que "el problema son los volúmenes: no sabemos la demanda en el mercado que el vehículo eléctrico puede tener , pero hay que tener lista la tecnología".

El director del Clúster Ibérico de PSA, Juan Antonio Muñoz Codina, señaló recientemente, en una jornada sobre la transformación del sector automovilístico, que "el eléctrico es un vehículo que exteriormente no tiene ninguna diferencia y en el habitáculo interior tampoco: lo único que cambia es la cadena de tracción". Por eso, reconocía, lanzarlo en 2020 no supone ningún problema particular. "De hecho se fabricará en la misma línea", apuntó. Donde está el problema, en su opinión, "es en el precio de la baterías, porque una cosa hacer apología del ecologismo y otra cuando a uno le tocan el bolsillo y tiene que cambiarse a un coche que le va a costar bastante más que el térmico", indicó.

Empresas como Mann+Hummel, Valeo, 3M, Converzar, Ti Automotive, Copo y Fujikura, entre otras, están ya trabajando en procesos y componentes para el coche enchufable y así lo pondrán de manifiesto en la jornada de este jueves en la Escuela de Arquitectura e Ingeniera (EINA), organizada por la Cátedra Centro Zaragoza y el CAAR.

Buena parte de los proyectos demandantes de las ayudas de la DGA los suscribirán empresas socias del CAAR, la mayoría multinacionales aunque también hay alguna pyme, puntualizó Romeral, quien recordó que hay un límite de 1,5 millones por proyecto y las que lo presenten conjuntamente o en colaboración con un centro tecnológico supondrá un 10% adicional de ayuda. "Algunos van a empezar ya las inversiones", afirmó, convencido de que la apuesta es suficientemente importante como para no dejarla pasar.

Junto con estas ayudas, el Gobierno autonómico anunció en marzo la concesión a la planta de Opel PSA de una ayuda directa de 4 millones para abordar proyectos de investigación y eficiencia energética y 2,7 millones a adjudicar por concurrencia competitiva a las auxiliares para el desarrollo del coche eléctrico.