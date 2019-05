Ocho claves sobre la ruptura de Google con Huawei

4

Reclamaciones:

Organizaciones de consumidores, como Facua, y despachos de abogados, como Legálitas, han llamado a los usuarios a presentar reclamaciones a Huawei primero y a las autoridades de consumo o ante los tribunales llegado el caso, dado que el correcto funcionamiento del software está incluido cuando se compra un móvil o una tableta. No obstante, algunos expertos piden cautela, ya que, al parecer, el software de los aparatos seguirá en perfecto uso y con protecciones de seguridad, más allá de que no se tenga acceso a las novedades que lance Google a partir de ahora. Además, con la compra se adquiría el software del momento, pero no está claro si incluía las posibles mejoras futuras, cuántas y hasta cuándo.