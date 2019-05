El 55% de las pymes aragonesas tiene difícil encontrar personal cualificado

El 57% de las pequeñas y medianas empresas en Aragón tiene previsto contratar trabajadores en los próximos años. Sin embargo, "un 55% de las encuestadas manifiesta tener dificultades para seleccionar al personal cualificado" que requieren. Es una de las principales conclusiones del informe ‘La pyme, esencia del tejido social aragonés’, elaborado por Cepyme con entrevistas a más de 150 empresas para exigir "un pacto por la pyme" y que "no se les ningunee", ya que "en Aragón el peso del empleo en las compañías de hasta 249 trabajadores es del 76,7%", destacó este lunes Aurelio López de Hita, máximo responsable de esta organización empresarial, que apoya la vuelta a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa.

"Solo el 8% de las personas trabajadoras están reguladas por dichos convenios de empresa", indica el informe que han elaborado y que pretende ser una llamada de atención al nuevo gobierno autónomico para que se legisle "teniendo en cuenta el tamaño, la capacidad o las circunstancias en las que se desarrolla la actividad empresarial y no aplicando el principio de ‘ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles’". No es justo, señala el informe de Cepyme Aragón, que "las grandes empresas paguen un tipo real del 16% mientras las pymes lo hacen al 23%". Y, en este sentido, López de Hita reclamó una mejora de la fiscalidad para pymes y autónomos, una disminución de la burocracia ante la "sobrerregulación tremenda" a la que están sometidas, una unidad de mercado, más apoyo a la digitalización –sobre todo de las pymes– en el medio rural y que se acepte la jubilación activa del pequeño y mediano empresario, "ya que no se debería desperdiciar talento" en un país, dijo, en el que no todos pueden aspirar a ser asalariados o funcionarios.

La batería de propuestas, que recoge el informe de Cepyme, pasa porque la ley de contratos del Estado "favorezca a las pymes y no solo a las grandes empresas" y porque realmente se le de una vuelta al sistema educativo para que cada año no sigan saliendo 6.000 nuevos graduados de la Universidad de Zaragoza que no van a poder ser asimilados. "O se van a tener que marchar fuera o ser subempleados", dijo, y dio el dato de que "el 40% de puestos que no requieren capacitación los ocupan universitarios". En la falta de perfiles profesionales adecuados para la industria, la construcción, los servicios, el turismo o la hostelería abundó Carmelo Pérez, secretario de Cepyme Aragón: "Es la tónica general, nuestros asociados nos dicen continuamente que les faltan soldadores, caldereros, en general, personal cualificado".