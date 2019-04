Conseguir una entrevista de trabajo es el objetivo de quien busca un empleo, como primer paso para entrar en una empresa. Pero llegado el momento, hay preguntas ante las que la persona que aspira al puesto no sabe cómo responder y que pueden ser determinantes a la hora de conseguir el trabajo. La patronal Cepyme ha resumido en 10 las que considera "las preguntas que hacen tropezar a la mayoría de los candidatos para un puesto de trabajo" con sus respectivas respuestas correctas. Desde la organización empresarial reconocen que no hay una respuesta clara y correcta a estas cuestiones y que responderlas a veces "puede ser incómodo". Por ello, aconsejan preparar las siguientes repuestas:

1. "Háblame de ti"

La patronal de la pyme explica que la mayoría de los candidatos consideran que esta pregunta es "abrumadora". Reconoce que como es una pregunta "muy amplia y abierta", los candidatos "son propensos a divagar", hablando de su 'yo' profesional en términos muy genéricos y generales, y básicamente reafirmando su currículum. Por ello recomienda, "hablar de tu experiencia de una manera que te ubique como la pareja perfecta para el papel". Debes contar una historia, pero una con un comienzo, un fase intermedia y un final muy claros, explican desde Cepyme. Y para terminar fórmulas como “entonces es por eso que estoy buscando hacer un cambio y estoy muy entusiasmado con esta oportunidad”.

2. "¿Por qué quieres trabajar para esta empresa?"

Una respuesta común que encuentran las empresas es felicitar a la compañía diciendo algo así como: “XYZ es el creador líder de soluciones innovadoras, y quiero trabajar para un líder del mercado”. Una respuesta más honesta para Cepyme podría ser: “Ustedes fueron los únicos que leyeron mi currículum, así que por supuesto que quiero trabajar para ustedes. Necesito un empleo”. Pero la mejor sería la que la vincule a la misión, visión y valores de la empresa. "Si coinciden con tus metas y deseos, entonces habla sobre eso. Hablar de estar conectado a los valores de la empresa. Sobre cómo te habla la misión y luego relaciona esas cosas con la descripción y tu conjunto de habilidades únicas", aconsejan.

3. "¿Por qué estás interesado en este puesto?"

En este pregunta, consideran el mayor error que los candidatos centrarse en cómo el puesto se ajusta a su plan de carrera, y cómo les ayudará a estar profesionalmente más satisfechos y avanzar en su carrera. Aconseja poner los objetivos de la compañía en primer lugar. "Las personas no solo son contratadas para hacer un trabajo; son contratadas para ser parte de la empresa en su conjunto, una empresa que tiene objetivos y metas muy específicos que alcanzar", explican. El enfoque principal de la respuesta debe centrarse en cómo el candidato va a agregar valor a la organización.

4. "¿Por qué deberíamos contratarle?"

La respuesta común a esta pregunta es enumerar los logros y méritos que el entrevistador puede encontrar en tu currículum. Pero, desde Cepyme advierten que "no sabes nada sobre los otros candidatos, así que no puedes compararte con ellos". Por ello, aconsejan "primero reconocer que no puedes hablar sobre los méritos de otros candidatos" y luego hablar de los atributos que no figuran en el currículum, "como las habilidades blandas que posees y que complementan el rol". Ponen como ejemplo frases como: “Espero haber podido mostrar por qué estoy calificado desde una perspectiva de logro profesional. Solo puedo imaginar que los otros candidatos son igualmente efectivos. Lo que puedo decir es que soy un excelente comunicador y puedo pensar rápidamente en mis respuestas. Soy muy adaptable y no pierdo el equilibrio en una crisis. Este es un puesto de alta presión, y además de mis cinco años de experiencia convirtiendo exitosamente a los equipos de ventas de baja producción en alto rendimiento, creo que esas habilidades blandas son un complemento fundamental”.

5. "¿Cuál es tu mayor fortaleza?"

La respuesta más frecuente es "trabajador". Desde Cepyme reconocen que "la mayoría de la gente no conoce su mayor fortaleza". Así que habrá que encontrarla primero. "Siéntate y piensa en cuál es tu ‘toque especial’ y cómo beneficiará a este jefe específico y a la empresa", proponen. Por ejemplo: “Me han dicho que aporto energía a cada proyecto que abordo”. O bien: “Tengo la capacidad de conectarme con cualquier miembro de mi equipo, lo que aporta una sensación de cohesión al lugar de trabajo”.

6. "Cuéntame sobre un momento en el que fallaste"

Una de las cuestiones más delicadas de responder ya que "puede hacer que tropieces si culpas a alguien más o dices que no puedes recordarlo", aseguran desde la patronal. Aconsejan reconocer que todos nos equivocamos de vez en cuando y una buena respuesta incluiría: “Este es el error que cometí, aquí es donde me equivoqué y esto es lo que aprendí como resultado”.

7. "¿Cuál es tu requisito o idea salarial?

Una pregunta que incomoda y en la que muchos solicitantes de trabajo dicen una cantidad y, en ocasiones, pueden basarse en cuánto quieren ganar. Para Cepyme es más acertado dar respuestas como “No tengo una cantidad establecida en mente ya que no sé lo suficiente sobre el puesto”. Y si la empresa insiste en la pregunta, "dile cuál era tu salario en tu último puesto y pregunta: “¿Eso está dentro del rango de este puesto?”.

8. "¿Cuál es tu plan quinquenal?

Esta es una pregunta que hace tropezar a muchos candidatos, ya que puede ser difícil de responder, confiesan. "Si tus expectativas son demasiado agresivas, como, 'Me gustaría ser gerente', el entrevistador podría verlo como una amenaza, queriendo su trabajo", apuntan. Por contra, si la respuesta es demasiado leve, como “espero estar en el mismo tipo de puesto”, puedes ser visto como no motivado o ambicioso. La contestación propuesta vincula tus planes futuros con tu experiencia pasada y tus puntos fuertes para usarlo como una oportunidad para hablar sobre por qué estás interesado en ellos. Por ejemplo: “Como se puede ver por mi experiencia, soy alguien que ha tenido la suerte de encontrar buenas compañías para las cuales trabajar, en las que he podido progresar y abordar desafíos continuamente. Espero que mi próximo puesto permita que continúe durante los próximos cinco años”.

9. "¿Por qué quieres dejar tu trabajo actual?"

En este punto se consideran malas respuestas las que incluyan "cualquier cosa que sea negativa hacia el empleo actual, lo que suena demasiado vago o involucra información confidencial, como un despido inminente o la pérdida de clientes", advierten desde Cepyme. La mejor respuesta es cualquier cosa que implique que estás buscando mejorarte a ti mismo. “Siento que puedo estar haciendo más y, actualmente, estaba demasiado limitado o no era factible avanzar”.

10. "¿Tienes alguna pregunta para mí?"

Si la entrevista termina con esta pregunta los expertos advierten que quienes dejan pasar esta oportunidad pierden una buena ocasión de brillar. "El no tener preguntas muestra no solo una falta de interés en el puesto o la compañía, sino también una total falta de comprensión de lo que se trata el proceso de entrevista", afirman. Hacer preguntas que se responden fácilmente mediante un examen rápido del sitio web de la compañía es aún peor, ya que pondrá de relieve lo poco que sabes sobre esa empresa. El consejo es hacer una pregunta que demuestre una comprensión del panorama competitivo del sector en particular. "Esto resaltará que le has dado a esta oportunidad un pensamiento más profundo". Por supuesto, también mejora la imagen del aspirante hacer preguntas relacionadas con lo que se necesita lograr, o lo que ha hecho triunfar o fallar a otros en el puesto, así como las preguntas sobre cómo el departamento se ajusta a la totalidad de la organización.