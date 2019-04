"No se puede permitir que toda la recuperación económica se esté basando en la rebaja salarial y empeoramiento de condiciones de los trabajadores". Lo ha dicho esta mañana David Ubico, de la Intersindical de Aragón, en la presentación de la manifestación del Primero de Mayo que partirá el próximo miércoles a las 11.30 de la plaza de Salamero y desembocará en la plaza del Pilar, con diferente recorrido a la organizada por los sindicatos mayoritarios, UGT y CC. OO. "No vamos con ellos", explicó porque "han tenido mucho tiempo para cambiar las cosas y siguen firmando convenios por debajo de lo que marca una situación laboral digna", ha explicado. Ante la "degradación de condiciones que sufrimos", ha dicho, no cabe confiar en que los partidos políticos o las grandes centrales sindicales vengan a arreglarla. De ahí el lema con el que llaman a la movilización '¡Toma la iniciativa!, la lucha sí que sirve!".

Ante "trabajos de esclavitud del siglo XXI con jornadas infernales y salarios de miseria, no cabe otra que movilizarse", ha recalcado César Yagües, de CGT, convencido de que gobierne quien gobierne, hay que pelear en la calle por revertir esta precariedad favorecida por una reforma laboral que "urge derogar". "Es inadmisible que los ritmos de trabajo y la presión estén poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y el papel que están haciendo las mutuas en todo esto", ha añadido, recordando que el lunes, día 29, volverán a concentrarse a las puertas del INSS, en Doctor Cerrada, para denunciar el escaso reconocimiento de las enfermedades profesionales y el poco control por parte de la Administración. "El año pasado hubo bastantes muertes por accidentes laborales en Aragón y este año las cifras no van a ser mejores, así que hay que tomar cartas en el asunto", ha advertido.

David Lázaro, de OSTA, también ha hecho un llamamiento a la movilización y al voto. "Nos jugamos mucho: representamos al 10% de los trabajadores de Aragón y hay que decirles que voten en conciencia porque la extrema derecha puede llegar al Gobierno". Por su parte, Yagües ha llamado sobre todo a los jóvenes a implicarse y acudir a las urnas: "Los pensionistas nos han dado una lección reivindicativa y son los jóvenes los que tienen que moverse y no esperar a que los partidos políticos les resuelvan la situación sino ellos mismos tomar la iniciativa y luchar contra salarios de 800 euros y condiciones cada vez más precarias"

"La lucha sirve, claro que sirve", han recordado, poniendo como ejemplo el "imparable movimiento feminista" y por eso, animan a redoblar los esfuerzos por movilizarse en este Primero de Mayo. David Lázaro, de OSTA, ha hecho especial hincapié en que en "la principal empresa del sector industrial aragonés PSA-Opel, la firma de su convenio con el beneplácito del Gobierno aragonés y la firma cómplice de los dos sindicatos institucionalizados, está sirviendo ahora para rebajar las condiciones en las empresas auxiliares. Para toda esa gente tenemos un mensaje muy claro: Allí donde no se planta cara, se retrocede en derechos. Por tanto reiteramos: la lucha sí que sirve".