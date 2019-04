La indemnización de los 70 empleados técnicos y administrativos nacidos en 1958 y afectados por el ERE extintivo planteado por la dirección de Opel PSA en Figueruelas sí incluirá finalmente el complemento personal por antigüedad. Así se lo comunicó este miércoles la empresa a la mayoría del comité (UGT, CC. OO., Acumagme y en esta ocasión también OSTA), que había planteado esta demanda en la negociación de los despidos.

Asimismo, la empresa ha aceptado que los afectados por este ajuste de personal puedan continuar disfrutando de la plataforma de beneficios PSA Club, indicó José Carlos Jimeno, secretario general de la sección sindical de UGT en la planta, quien protagonizó ayer dos asambleas con los afiliados para informarles y conocer de primera mano cómo están viviendo este proceso, al que ya ve "muy poco recorrido".

"En el caso del colectivo salary, la negociación está prácticamente agotada", precisó Jimeno, que constató la "preocupación" de los incluidos en el ERE de extinción ya que "al fin y al cabo son despidos y a nadie le gusta que después de 35 o 37 años trabajando para una empresa esa sea la salida: no es agradable», añadió. Son puestos de trabajo que la compañía amortiza. Sin embargo, Jimeno recordó que es «el mejor acuerdo de salidas que se va a firmar en la planta de Zaragoza" al contemplar indemnizaciones de 28 mensualidades y medio para los que salgan con 60 años y tres meses cumplidos hasta otras de 12 mensualidades para los que se marchen con 62 años de la factoría de Figueruelas.

En el caso de los trabajadores de producción nacidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1958, denominado ‘grupo profesional obrero’, unos 180 operarios a los que se va a aplicar el contrato de relevo, "hay cierta resignación y enfado", constató el ugetista, porque "van a tener que trabajar unos seis meses más que los veteranos que se marcharon el pasado año de acuerdo a este sistema porque entonces la norma en este tipo de contratación era otra". Ahora, la nueva ley establece más jornada a devolver para el que sale de la empresa. El relevado tendría que trabajar el 33% del tiempo según lo legislado y los relevistas tendrían contrato de un 67% de jornada con horas complementarias. "Se ha pedido por activa y por pasiva a la empresa que a los relevistas que cubren el porcentaje de jornada que no hace el que se prejubila se les haga indefinidos, pero nos han dicho que no, que los cubrirán con jóvenes ya trabajando en planta a los que se les hará un contrato a tiempo parcial", manifestó Jimeno. No obstante, en la próxima reunión con la dirección, para la que ayer no tenían todavía fecha marcada, "seguiremos insistiendo en esta demanda hasta que agotemos todas las vías".

Tampoco se sabe aún cómo ni cuándo la empresa aplicará el contrato de relevo a los nacidos en el segundo semestre de 1958 porque para ellos se abrirá una nueva negociación. La empresa ya anticipó a los sindicatos en marzo que lo haría en función de las necesidades de plantilla que tenga en virtud del cese de actividad de algún modelo, en concreto el Mokka X, y el lanzamiento de otros, así como de las obras de remodelación que hay que acometer en la planta para prepararla de cara al nuevo Corsa y también su versión eléctrica 100%. Seguramente se aprovechará el calendario estival y la semana que se ha marcado de vacaciones a finales de septiembre para realizar todas estas transformaciones.