El contrato de relevo, cuya negociación tanto ha costado que empiece (será la próxima semana) en la planta de Figueruelas para los que hayan cumplido o vayan a cumplir a lo largo de 2019 los 61 años de edad, viene acompañado de un ajuste de personal por causas organizativas a través de un ERE de carácter extintivo. Aunque todavía no se sabe qué numero de esos 442 trabajadores nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1958 se incluirá en el ERE extintivo, fuentes sindicales indicaron que 350 de ellos son empleados del grupo profesional obrero y 92 son 'salaried' o de oficinas de los niveles 5,6,7 y 8 (estos dos últimos grupos no están en convenio) y es precisamente a dichos 'salaried', a los que, de acuerdo al cambio normativo en cuanto al uso del contrato de relevo no se les puede aplicar, si bien, la compañía rehusó aclarar ningún extremo hasta que presente al comité toda la documentación de las causas que dan lugar al ERE.

Lo que la dirección de Opel PSA comunicó este jueves a la representación de los trabajadores es únicamente "la intención de la empresa de iniciar un procedimiento de regulación de empleo de carácter extintivo por causas organizativas que afectará a los empleados de Opel España S.L.U. del centro de Figueruelas pertenecientes al grupo de empleados, todos ellos nacidos entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 1958". Además, les explicó que la comisión representativa de los trabajadores ha de quedar constituida con carácter previo al inicio del periodo de consultas entre las partes. Y una vez, establecido dicho trámite, se iniciaría la negociación.

En el plan de la compañía por rejuvenecer la plantilla, la dirección ha optado por el ERE extintivo, una fórmula que sí recoge el convenio a cinco años firmado en enero de 2018 aunque no con nombres y apellidos. "Las partes comparten los objetivos de adecuar la plantilla a las necesidades técnicas y organizativas de cada momento, proceder al rejuvenecimiento de la misma y establecer una estructura de costes de personal más competitivo para el futuro", indica textualmente el convenio colectivo suscrito. "A tal fin en cada uno de los años de vigencia del convenio se estudiará la fórmula o fórmulas más adecuadas para la consecución de estos objetivos que pueden ser la aplicación del marco legal vigente en cada momento del contrato de jubilación parcial vinculado a un contrato de relevo, la puesta en marcha de un plan de prejubilaciones u otras fórmulas que de igual forma contribuyan a los mismos objetivos", añade. Parece ser, según lo comunicado al comité de empresa, que la compañía va a hacer uso de esta triple fórmula para amortizar algunos de los puestos de trabajo de los compañeros nacidos en 1958. Para conocer los detalles, habrá que esperar.